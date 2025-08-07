সেকশন

ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪০৮

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৪
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে এডিস মশাবাহিত রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪০৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
 
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন নারী (২২)। পুরুষদের মধ্যে একজনের বয়স ৫৩ ও অপরজনের বয়স ১৮।
 
প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (বুধবার সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালগুলোতে ৯৪ জন, বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৭৩ জন, ঢাকা বিভাগে ৫৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৮ জন, রাজশাহী বিভাগে ৫২ জন, খুলনা বিভাগে ৩৭ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ২৫ জন, রংপুর বিভাগে ৭ জন ও সিলেট বিভাগে ৩ জন ভর্তি হয়েছেন।
