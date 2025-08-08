সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজীপুরে পুলিশের সামনে সাংবাদিককে পেটালো চাঁদাবাজরা, ভিডিও ভাইরাল

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০০:২৯

গাজীপুরের সাহাপাড়া এলাকায় পুলিশের চোখের সামনে চাঁদাবাজদের হাতে স্থানীয় এক সাংবাদিককে বেধড়ক পেটানোর ঘটনা ঘটেছে। গত বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন (৩৫) খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে স্থানীয় চাঁদাবাজদের নির্মম হামলার শিকার হন। বর্তমানে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দৈনিক বাংলাদেশের আলো পত্রিকার গাজীপুর স্টাফ রিপোর্টার আনোয়ার হোসেনকে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, সাত-আটজন যুবক সাংবাদিককে বেধড়ক মারছেন এবং ইট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করছেন। পাশেই পুলিশ সদস্যরা দাঁড়িয়ে থাকলেও তৎপরতা দেখা যায়নি। পরে পুলিশ আহত সাংবাদিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সাংবাদিকের মা আনোয়ারা সুলতানা সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, সাহাপাড়া এলাকার চাঁদাবাজরা প্রতিদিন প্রতিটি সিএনজি অটোরিকশা থেকে ৩০ থেকে ৪০ টাকা চাঁদা আদায় করে আসছে। আনোয়ার সংবাদ সংগ্রহের সময় এ চাঁদাবাজদের টের পেয়ে যায়। এরপর স্থানীয় চাঁদাবাজদের সহযোগিতায় ১৫-১৬ জন তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পেছনের একটি চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে এবং মোবাইল ফোন ও ২৬,২৫০ টাকা ছিনিয়ে নেয়।

আনোয়ারা সুলতানা বলেন, ‘আমার ছেলে একজন সাংবাদিক। কোনো অপরাধ ছাড়াই তাকে নির্মমভাবে মেরেছে। হাসপাতালে ছেলেকে নিয়ে রয়েছি। তবে আমরা আতঙ্কিত।’ এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছিলেন।

গাজীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে আসামিদের গ্রেপ্তার করতে অভিযান অব্যাহত আছে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

পুলিশ সাংবাদিক গাজীপুর ভিডিও

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

খুলনা মেডিক্যালের প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছে মাদক মামলার আসামি

স্কুল কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৫

এনসিপির পদযাত্রা ঠেকাতে সড়ক অবরোধ, গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

আওয়ামী লীগ নিয়ে প্রবেশের অভিযোগ, দুধ দিয়ে বিএনপি অফিস ধুয়ে দিল ছাত্রদল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্ত্রীকে হত্যার পর কাঁদছিল ৪ মাসের শিশুটি, ঘর পুড়িয়ে দিলো গ্রামবাসী

হাসপাতালের বেড থেকে উধাও রোগী, দুদিন পর অ্যাম্বুলেন্সের গ্যারেজে মিললো মরদেহ

মাদারীপুরে বিএনপির মিছিলে তিন ভাইকে কুপিয়ে জখম

জয়পুরহাটে কলাবাগান থেকে উদ্ধার আগুনে পোড়া মরদেহের পরিচয় মিলেছে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng