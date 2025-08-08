সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে লুকিয়েও রক্ষা পেলেন না ছাত্রলীগ নেতা

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:২৬

চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার জিইসি মোড় এলাকা থেকে এমইএস কলেজের ছাত্রলীগ নেতা বিজয়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আশ্রয়ের জন্য তিনি একটি ভবনের সেপটিক ট্যাংকে লুকিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকেও শেষ রক্ষা হয়নি। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে তাকে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে, যেখানে দেখা যায়—এক ব্যক্তি সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে রয়েছেন, তার শরীরের ওপরের অংশ দৃশ্যমান। একজন পুলিশ সদস্য তাকে “আস আস” বলে আহ্বান করছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে জিইসি মোড় এলাকায় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা বিজয়কে ধাওয়া করলে তিনি পাশের একটি ভবনের ছাদে থাকা সেপটিক ট্যাংকে লুকিয়ে পড়েন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করে।

পাঁচলাইশ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাজ্জাদ হোসেন বলেছেন, “বিজয় নামে কোনো ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতারের বিষয়টি আমার জানা নেই।”

তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজয় ছাত্রলীগের কোনো আনুষ্ঠানিক পদে না থাকলেও এমইএস কলেজে ছাত্রলীগের নেতা পরিচয়ে চলাফেরা করতেন।

