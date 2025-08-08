সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ট্রাম্পের বাড়তি শুল্কে বিপাকে ভারতের পোশাক খাত, উৎপাদন সরছে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:৫৯
ভারতের একটি পোশাক তৈরির কারখানা। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশে উন্নীত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে ভারতের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান পার্ল গ্লোবাল, যারা গ্যাপ, কোলসের মতো মার্কিন ফ্যাশন ব্র্যান্ডে পোশাক সরবরাহ করে থাকে।

পার্ল গ্লোবালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শুল্ক বৃদ্ধির পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের ফোন আসছে নিয়মিত, যেখানে বলা হচ্ছে—বাড়তি শুল্কের দায়ভার নিজেরা নিতে হবে অথবা উৎপাদন ভারতের বাইরে সরাতে হবে। ফলে, মার্কিন বাজার ধরে রাখতে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও গুয়াতেমালায় ১৭টি কারখানায় ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

ভারতের প্রায় ১,৬০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক খাত এর আগেও যুক্তরাষ্ট্রে কম শুল্ক সুবিধায় রপ্তানিতে সুফল পাচ্ছিল। কিন্তু রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে সম্প্রতি আরও ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সব মিলিয়ে ২৮ আগস্ট থেকে শুল্ক দাঁড়াচ্ছে ৫০ শতাংশে। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের ওপর শুল্ক ২০%, আর চীনের ওপর ৩০%।

বিদেশে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত ভারতের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ নীতির জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের অন্যান্য পোশাক রপ্তানিকারকেরাও এখন নেপাল, ইথিওপিয়া, ভিয়েতনামসহ অন্যান্য দেশে উৎপাদনের কথা ভাবছে।

রিচাকো এক্সপোর্টের এমডি দীনেশ রাহেজা জানিয়েছেন, তারা এখন নেপালের কাঠমান্ডুতে একটি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। প্রতিষ্ঠানটি ভারতজুড়ে ২০টিরও বেশি কারখানায় পোশাক উৎপাদন করে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে থাকে। ২০২৫ সালে এদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১১১ মিলিয়ন ডলার।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বাংলাদেশ ভারত যুক্তরাষ্ট্র পোশাক বিশ্ব সংবাদ ডোনাল্ড ট্রাম্প তৈরি পোশাক খাত শুল্ক

