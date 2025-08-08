চূড়ান্ত জুলাই সনদ দ্রুত দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী আলী রীয়াজ

দ্রুত চূড়ান্ত জুলাই সনদ দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে সংসদ ভবনের এলডি হলে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি।
আলী রীয়াজ বলেন, ‘২৮ জুলাই সনদের খসড়া পাঠানো হয়েছে। খসড়া নিয়ে দলের মতামত নেওয়া হয়েছে।’
কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হবে বলেও জানান কমিশনের সহ-সভাপতি।
তিনি বলেন, ‘আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বসবে কমিশন। এরপর বাস্তবায়ন নিয়ে দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক হবে। আশা করা যায়, দ্রুত চূড়ান্ত সনদ দেওয়া যাবে।’
এর আগে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস’ উপলক্ষে মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’ পাঠ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।