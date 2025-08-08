উন্মোচন করা হলো বিবিসি হ্যালো চেক-এর লোগো। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. আল মামুন। লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের পার্টনার সংস্থার কর্মকর্তা, গণমাধ্যমের সিনিয়র সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সাররা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বিবিসি হ্যালো চেক-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি কীভাবে হ্যালো চেকের কন্টেন্টগুলো শহর থেকে গ্রাম সব পর্যায়ের মানুষের কাজে লাগবে তাও আলোচনা করা হয়।
আবহাওয়া-জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জীবন ও জীবিকা, সাইবার ক্রাইম, ভুল তথ্য-অপতথ্য, পারিবারিক সহিংসতা, বাল্যবিয়ে, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক কনটেন্ট তৈরি এবং পরিবেশন করছে বিবিসি হ্যালো চেক।
বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ও বিবিসি হ্যালো চেক নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান আগত অতিথিরা। তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. আল মামুন।
বিবিসি হেলো চেক হচ্ছে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের একটি নতুন ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভ। ফেসবুক ছাড়াও বিবিসি হ্যালো চেক রয়েছে ইউটিউব ও টিকটকে।