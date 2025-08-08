সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাকিস্তানের ‘অশান্ত’ প্রদেশে তিন সপ্তাহের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৬
বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রায়শই সেনা সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের টার্গেট করে। ফাইল ছবি (সংগৃহীত)

পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান হামলার সঙ্গে জড়িত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ করার লক্ষ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে তিন সপ্তাহের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করেছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) একজন কর্মকর্তার বরাতে রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

খনিজসম্পদ সমৃদ্ধ এই প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আক্রমণ বাড়িয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ওপর। সেনারা তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য-ভিত্তিক অভিযান শুরু করেছে।

রয়টার্সের দেখা এক আদেশে পাকিস্তান সরকার বলেছে, চীনের গুরুত্বপূর্ণ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এই প্রদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে মাসের শেষ পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত রাখা হবে।

প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র শহীদ রিন্দ শুক্রবার বলেন, পরিষেবাটি স্থগিত করা হয়েছে, কারণ তারা (সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীরা) ইন্টারনেটকে তথ্য সমন্বয় এবং শেয়ারের জন্য ব্যবহার করে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বেলুচিস্তানে ৮৫ লাখ মোবাইল ফোন গ্রাহক রয়েছে।আফগানিস্তান এবং ইরানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলটিতে জনসংখ্যা তুলনামূলক খুবই কম।

নিরাপত্তা হুমকির কারণ দেখিয়ে গত মাসের শেষের দিকে পাকিস্তান ইরানে সড়ক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর এই খবর এলো।

বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মূলত পাকিস্তানি সামরিক অথবা চীনা নাগরিক এবং তাদের স্বার্থে আক্রমণ করে। সম্প্রতি তারা ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা শুরু করেছে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গত মঙ্গলবারও রাস্তার ধারে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পুতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে একজন অফিসার এবং দুই সৈন্য নিহত হয়েছেন।

এরপর একটি যানবাহন লক্ষ্য করে করা এই হামলার দায় স্বীকার করেছে বেলুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। এই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্রোহী গোষ্ঠী তারা। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর বেশ কয়েকটি হামলার দায়ও স্বীকার করেছে।

এই অঞ্চলে গোয়াদর বন্দর অবস্থিত। বেইজিং পাকিস্তানে ৬৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের অংশ হিসেবে এটি নির্মাণ করেছিল।

ইসলামাবাদ অভিযোগ করে, তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত অস্থিতিশীলতা তৈরির লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অর্থায়ন এবং মদদ দিচ্ছে। কেননা পাকিস্তান এই অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের চেষ্টা করছে। কিন্তু নয়াদিল্লি এই অভিযোগ অস্বীকার করে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

পাকিস্তান এশিয়া ইন্টারনেট বন্ধ

