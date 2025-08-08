সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে ডিএনসিসি

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৪
ছবি: সংগৃহীত

‘জুলাই স্মৃতি ডিএনসিসি কাপ ২০২৫’ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি)। ডিএনসিসির আওতাধীন ৫৪টি ওয়ার্ডে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে এই টুর্নামেন্ট। এই আয়োজনে অংশ নিতে পারবে ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী সব ফুটবলপ্রেমীরা।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, ‘জুলাই স্মৃতি ডিএনসিসি কাপ ২০২৫’ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে আগ্রহীদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

৬-এ-সাইড (৪ অতিরিক্ত খেলোয়াড়সহ) ফরম্যাটের টুর্নামেন্টে জাতীয় পর্যায়ের ফুটবলাররা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। স্থানীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে ফুটবলের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দিতেই এ আয়োজন।

প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে নিবন্ধিত দলগুলো একে অপরের মুখোমুখি হবে ম্যাচে, যার মাধ্যমে বাছাই হবে ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ফুটবল ডিএনসিসি জুলাই গণঅভ্যুত্থান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জুলাইয়ের দায়, কতটা সফল সরকার

রামপুরার মানবতাবিরোধী অপরাধ: ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

১ বছরেও আসেননি কেউ, ৬ মরদেহ যাচ্ছে আঞ্জুমান মুফিদুলে

আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলা : অভিযোগ গঠনের শুনানি আজ, ৮ আসামি ট্রাইব্যুনালে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গণ-অভ্যুত্থানের ১৯ মামলায় চার্জশিট দিলো পুলিশ

অবশেষে মানিক মিয়ায় ‘ডু ইউ মিস মি’ ড্রোন শো

‘জুলাই ঘোষণাপত্র’ পাঠের সময় ড. ইউনূসের পাশে থাকা কে এই তরুণী!

‘পালাব না’ বলেও পালিয়ে গেলেন শেখ হাসিনা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng