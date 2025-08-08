জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে ডিএনসিসি

‘জুলাই স্মৃতি ডিএনসিসি কাপ ২০২৫’ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি)। ডিএনসিসির আওতাধীন ৫৪টি ওয়ার্ডে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে এই টুর্নামেন্ট। এই আয়োজনে অংশ নিতে পারবে ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী সব ফুটবলপ্রেমীরা।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, ‘জুলাই স্মৃতি ডিএনসিসি কাপ ২০২৫’ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে আগ্রহীদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।
৬-এ-সাইড (৪ অতিরিক্ত খেলোয়াড়সহ) ফরম্যাটের টুর্নামেন্টে জাতীয় পর্যায়ের ফুটবলাররা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। স্থানীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে ফুটবলের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দিতেই এ আয়োজন।
প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে নিবন্ধিত দলগুলো একে অপরের মুখোমুখি হবে ম্যাচে, যার মাধ্যমে বাছাই হবে ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন।