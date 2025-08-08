মার্কিন শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ মোদির

ভারতীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করার পর দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার (৮ আগস্ট) এই ফোনালাপে দুই দেশের মধ্যে চলমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কসহ বৈশ্বিক নানা ইস্যুতে আলোচনা হয়।
ফোনালাপের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি চলতি বছরের শেষদিকে ভারতে অনুষ্ঠেয় ২৩তম ভারত–রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে আমন্ত্রণ জানান। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
আলোচনায় ইউক্রেন সংকট, এবং ভারত-রাশিয়ার দীর্ঘদিনের ‘স্পেশাল অ্যান্ড প্রিভিলেজড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ’ আরও জোরদার করার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। মোদি ইউক্রেন ইস্যুতে ভারতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন।
পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া পোস্টে মোদি লেখেন, "বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে ফলপ্রসূ ও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ইউক্রেন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। এ বছরের শেষদিকে ভারতে তাঁকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় রয়েছি।”
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো, যেমন রয়টার্স, টাইমস অব ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, পুতিন মোদির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই সফর শুধু বার্ষিক সম্মেলনের অংশ নয়, বরং ভারত-রাশিয়ার কৌশলগত সম্পর্ক নতুন মাত্রায় পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে।
এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে উত্তেজনার জেরে ভারত ৩.৬ বিলিয়ন ডলারের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্থগিত করেছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্তের পর এটি ভারতের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া। ওই চুক্তির আওতায় ভারত নতুন অস্ত্র ও যুদ্ধবিমান কেনার কথা ভাবছিল।
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রেখে কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনায় ভারত একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে— নিজের স্বার্থেই দেশটি স্বাধীনভাবে নীতিনির্ধারণ করবে।