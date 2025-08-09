সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফেসবুকে ইলিশ বিক্রির নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ২

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০২:৫৯

ফেসবুকে ‘ইলিশ বিক্রির’ লোভ দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগে নড়াইল থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন মো. সিফাত মোল্লা (২৫) ও মো. মাসুম বেগ (২৫)।

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গত বুধবার সন্ধ্যায় নড়াইলের রতনগঞ্জ বাজার এবং কালিয়া থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে চারটি মোবাইল ফোন ও একটি সিমকার্ড জব্দ করা হয়েছে, যেগুলো প্রতারণায় ব্যবহার করা হয়েছিল।

গত ৫ জুলাই রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় এক ব্যক্তি ফেসবুকে ‘চাঁদপুর ইলিশ ঘাট’ নামের একটি পেজে ইলিশ বিক্রির লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখতে পান। সেখানে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করার পর প্রতারকচক্রটি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন নম্বরে টাকা পাঠাতে বলে।

পরবর্তী সময়ে কৌশলে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে দুই লাখ টাকার বেশি হাতিয়ে নেয় তারা। বিষয়টি বুঝতে পেরে ভুক্তভোগী নিউমার্কেট থানায় একটি মামলা করেন।

মামলার পর প্রযুক্তির সহায়তায় প্রতারকদের অবস্থান শনাক্ত করে পুলিশ। এরপর অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ইত্তেফাক/এএম

