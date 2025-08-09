সেকশন

বগুড়ায় বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেলো অটোরিক্সাযাত্রী দুই ভাইয়ের

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২৬
দুমড়েমুচড়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিক্সা। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শাজাহানপুরে বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিক্সাযাত্রী দুই ভাই নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাদের দুই মামাসহ তিন জন আহতও হয়েছেন। গুরুতর আহতদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 

শুক্রবার (৮ আগস্ট) মধ্যরাতে উপজেলার মাঝিড়া ইউনিয়নে প্রয়াস স্কুলের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম পলাশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। 

নিহতরা হলেন- বগুড়ার শেরপুর উপজেলার বনমরিচা গ্রামের হযরত আলীর ছেলে মো. আকাশ (২৫) ও মো. আরিফ (২১)। আহতরা হলেন- তাদের দুই মামা একই গ্রামের মৃত আমজাদ সরকারের ছেলে হায়দার আলী (৫০) ও আবদুল আজিজ (৩৮) এবং আবদুল বারীর ছেলে মো. পলাশ (৩৫)।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার রাতে বগুড়া শহর থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিক্সায় চালকসহ পাঁচজন শেরপুর উপজেলার দিকে যাচ্ছিলেন। রাত ১২টা ২০ মিনিটে অটোরিক্সাটি শাজাহানপুর উপজেলার প্রয়াস স্কুলের সামনে মহাসড়কে পৌঁছে। এ সময় বিপরীতমুখী একটি বাসের (ঢাকা মেট্রো-ব-১৩-২৫৮৯) সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিক্সাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই যাত্রী আকাশ নিহত হন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গুরুতর আহত চার জনকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসক আকাশের ছোট ভাই আরিফকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালে তাদের দুই মামা হায়দার আলী ও আবদুল আজিজ এবং পলাশ চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, আহত পলাশ অটোরিক্সার চালক।

ওসি শফিকুল ইসলাম পলাশ জানান, তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। দুর্ঘটনার পরপরই বাসটি দ্রুতবেগে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিক্সাটি হাইওয়ে পুলিশ শেরপুর ক্যাম্প হেফাজতে রয়েছে। এ ব্যাপারে হাইওয়ে পুলিশ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

