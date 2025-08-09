সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সাগরে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ ৮ জেলে

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪৪
ছবি: সংগৃহীত।

বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম উপকূলে একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে আট জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। ভাসমান অবস্থায় আরো একটি নৌকা থেকে ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। 

গতকাল বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে অন্য একটি নৌযানের ধাক্কায় সেটি ডুবে যায়। ঐ ট্রলারটিতে ১৯ জন জেলে ছিলেন। নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধার করতে সাগরে তল্লাশি চালাচ্ছে কোস্টগার্ড।

জানা যায়, নিখোঁজ জেলেদের সবাই নোয়াখালীর বাসিন্দা। তাদের মধ্যে চারজনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন আবুল বাশার, জামাল উদ্দিন, মো. ফারুক ও মো. ইদ্রিস। 

এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা থানার ওসি কাজী মো. সুলতান আহসান উদ্দীন আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম উপকূলে একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবির ঘটনায় সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ৮জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি।’

এর আগে শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুর ১টায় কোস্টগার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট শাকিব মেহবুব বলেন, ট্রলারের মালিক সকালে বিষয়টি কোস্টগার্ডকে জানিয়েছেন। এরপর নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কোস্টগার্ড।  

ডুবে যাওয়া ট্রলারের মালিক মোহাম্মদ মিরাজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) বেলা দুইটার দিকে বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের ফিশারিঘাট এলাকা থেকে নৌযানটি গভীর সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। দুপুরে অন্য একটি মাছ ধরার নৌযানের ধাক্কায় সেটি ডুবে যায়। নৌযানে থাকা ১১ জনকে সাগরে ভাসমান অবস্থায় অন্য একটি নৌকা উদ্ধার করেছে, তবে এখন পর্যন্ত ৮ জনকে পাওয়া যায়নি।

