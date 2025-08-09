গাজীপুরে চায়ের দোকানে ঘুমানোর জায়গা নিয়ে বাকবিতণ্ডারে জেরে ছুরিকাঘাতে জুয়েল (২৫) নামে এক যুবক খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ দুই যুবককে আটক করেছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত তিনটার দিকে শ্রীপুরের মাওনা চৌরাস্তা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুয়েলের বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এলাকায়।
এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে রাকিব (২৫) ও রবিন (২৭) নামে দুইজনকে আটক করে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা ছুরিও।
পুলিশ জানায়, চৌরাস্তায় অস্থায়ী এক চায়ের দোকানের ভেতর ঘুমাতে যায় কয়েকজন। এসময় ঘুমানোর জন্য বিছানো চটের ওপর শোয়া নিয়ে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে তারা। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে রবিন নামে একজনের হাত কেটে গেলে এরই জেরে জুয়েলকে ছুরিকাঘাত করে রবিন ও তার অনুসারী রাকিব।
পরে স্থানীয়রা জুয়েলকে উদ্ধার করে মাওনা চৌরাস্তার একটি হাসপাতালে নেয়। সেখানে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মাওনা চৌরাস্তায় টহলরত পুলিশ খবর পেয়ে দুইজনকে আটক করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুইজনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে রক্তমাখা ছুরি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
তিনি আরও জানান, নিহত ও আটকরা সবাই ভাসমান। তারা মাওনা চৌরাস্তা কেন্দ্রিক বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত।