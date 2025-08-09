লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং দিন দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। বলিউড সুপারস্টার সালমান খানকে প্রাণনাশের হুমকির পর এবার ভারতের জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মাকে সরাসরি হত্যার হুমকি দিয়েছে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্যরা। সম্প্রতি কানাডার সারেতে সদ্য চালু হওয়া কপিলের মালিকানাধীন ‘ক্যাপস ক্যাফে’তে এক মাসের মধ্যে দুইবার গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।
সম্প্রতি এক অডিও বার্তায় বিষ্ণোইদের অন্যতম সদয় গ্যাংস্টার গুরপ্রীত সিং ওরফে গোল্ডি ধিলন হামলার দায় স্বীকার করে জানায়, সালমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই কপিলের ক্যাফেতে গুলি চালানো হয়েছে, এবং পরেরবার ‘সোজা বুকে গুলি’ করা হবে।
এ ঘটনায় কপিলের মুম্বাইয়ের বাড়ি ও কানাডার ক্যাফেতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে মুম্বাই পুলিশ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বলিউড তারকাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা আর এমন হুমকি-ধামকি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একাংশ। তাদের নিরাপত্তা চেয়ে এবার বড় পদক্ষেপ নিলো ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন।
তাদের দাবি, সালমান খান, বাবা সিদ্দিকি, সাইফ আলি খানের ওপর সাম্প্রতিক হামলা ইঙ্গিত দিচ্ছে নানাকিছুর। তাই পরবর্তী লক্ষ্য কে হতে পারে, তা নিয়ে সবাই আতঙ্কে।
সংগঠনটি এ নিয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে বিশেষভাবে আবেদন করেছে। তিনি যেন কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বিদেশে ভারতীয় তারকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন- তারও অনুরোধ করা হয়। তাদের মতে, এই ঘটনা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির হাজার হাজার মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে ফেলছে।
উল্লেখ্য, কানাডায় ব্যবসা করার লক্ষ্যে একটি ক্যাফে চালু করেছিলেন কপিল শর্মা। কিন্তু উদ্বোধনের এক সপ্তাহের মধ্যেই আসতে শুরু করে হুমকি। গত ৯ জুলাই রাত ১টার দিকে প্রথমবার ক্যাফেতে গুলি চালানো হয়। এক মাসও পার হয়নি, এর মধ্যেই ফের হামলা। গত বৃহস্পতিবার রাতে কপিলের কানাডার রেস্তোরাঁয় দ্বিতীয়বারের মতো গুলিবর্ষণ হয়। ভারতীয় গণমাধ্যমের দাবি, সেদিন অন্তত ২৫ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল, যদিও কোনো হতাহতের খবর মেলেনি।