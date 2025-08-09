সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সালমানের পর এবার কপিলকে ‘সোজা বুকে গুলি করার’ হুমকি, ক্ষিপ্ত বলিউড

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০
বলিউড তারকা সালমান খান, গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই ও জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মা। কোলাজ: ইত্তেফাক

লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং দিন দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। বলিউড সুপারস্টার সালমান খানকে প্রাণনাশের হুমকির পর এবার ভারতের জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মাকে সরাসরি হত্যার হুমকি দিয়েছে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্যরা। সম্প্রতি কানাডার সারেতে সদ্য চালু হওয়া কপিলের মালিকানাধীন ‘ক্যাপস ক্যাফে’তে এক মাসের মধ্যে দুইবার গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

সম্প্রতি এক অডিও বার্তায় বিষ্ণোইদের অন্যতম সদয় গ্যাংস্টার গুরপ্রীত সিং ওরফে গোল্ডি ধিলন হামলার দায় স্বীকার করে জানায়, সালমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই কপিলের ক্যাফেতে গুলি চালানো হয়েছে, এবং পরেরবার ‘সোজা বুকে গুলি’ করা হবে।

এ ঘটনায় কপিলের মুম্বাইয়ের বাড়ি ও কানাডার ক্যাফেতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে মুম্বাই পুলিশ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বলিউড তারকাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা আর এমন হুমকি-ধামকি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একাংশ। তাদের নিরাপত্তা চেয়ে এবার বড় পদক্ষেপ নিলো ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন।

তাদের দাবি, সালমান খান, বাবা সিদ্দিকি, সাইফ আলি খানের ওপর সাম্প্রতিক হামলা ইঙ্গিত দিচ্ছে নানাকিছুর। তাই পরবর্তী লক্ষ্য কে হতে পারে, তা নিয়ে সবাই আতঙ্কে।

হামলার পর কপিল শর্মার কানাডার ‘ক্যাপস ক্যাফে’তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

সংগঠনটি এ নিয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে বিশেষভাবে আবেদন করেছে। তিনি যেন কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বিদেশে ভারতীয় তারকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন- তারও অনুরোধ করা হয়। তাদের মতে, এই ঘটনা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির হাজার হাজার মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে ফেলছে।

উল্লেখ্য, কানাডায় ব্যবসা করার লক্ষ্যে একটি ক্যাফে চালু করেছিলেন কপিল শর্মা। কিন্তু উদ্বোধনের এক সপ্তাহের মধ্যেই আসতে শুরু করে হুমকি। গত ৯ জুলাই রাত ১টার দিকে প্রথমবার ক্যাফেতে গুলি চালানো হয়। এক মাসও পার হয়নি, এর মধ্যেই ফের হামলা। গত বৃহস্পতিবার রাতে কপিলের কানাডার রেস্তোরাঁয় দ্বিতীয়বারের মতো গুলিবর্ষণ হয়। ভারতীয় গণমাধ্যমের দাবি, সেদিন অন্তত ২৫ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল, যদিও কোনো হতাহতের খবর মেলেনি।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

বলিউড সালমান খান কপিল শর্মা অভিনেতা হুমকি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘কমল হাসানের পায়ের নখের যোগ্য নন শাহরুখ’, তির্যক মন্তব্য অভিনেতার

স্বামীকে ‘ছাপরি দোকানদার’ বলে কটাক্ষ, স্বরা ভাস্করের কড়া জবাব

পার্কিং নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে খুন হলেন হুমা কুরেশির ভাই

কপিল শর্মার ‘ক্যাপস ক্যাফে’তে ফের হামলা, গ্যাংস্টারদের দায় স্বীকার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হচ্ছেন আরবাজ, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সঙ্গে জনসমক্ষে দিলেন সুখবর

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে কমল হাসানের সিনেমা বয়কটের দাবি বিজেপি নেতার

সাইফ-কারিনার দাম্পত্যে ভাঙন আসন্ন, পাকিস্তানি সাংবাদিকের দাবি

গণ-অভ্যুত্থান দিবসে ‘দেশ’ নামে নতুন সিনেমার ঘোষণা নিরবের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng