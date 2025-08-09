রাজধানীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিহত ১

ঢাকার মহাখালী ফ্লাইওভারের ডিভাইডারে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় একজন নিহত (আনুমানিক ৪৫) হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মহাখালীর আমতলী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।
এরপর আজ শনিবার সকাল পৌনে ৫টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ( ঢামেক) হাসপাতালে আনা হলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী বিল্লাল হোসেন জানান, গাড়িটি বনানী থেকে মহাখালীর দিকে যাচ্ছিল। পথে ফ্লাইওভারে ওঠের আগের ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে আগুন ধরে যায়। গাড়িতে তিনজন ছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য একজনকে ঢাকা মেডিকেল নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, ওই ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। তার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। বিষয়টি বনানী থানা–পুলিশকে জানানো হয়েছে।