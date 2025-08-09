সেকশন

আমাকে নিয়ে ভিডিও বানিয়ে ফেসবুকে ছেড়ে দেয়: সিইসি

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১১
রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সিইসি। ছবি: ইত্তেফাক

এআই এর ব্যবহার এখন অস্ত্রের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন  প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। তিনি বলেন, অনেকেই প্রধান উপদেষ্টা ও আমাকে নিয়ে নানা ধরণের ভিডিও বানিয়ে ছেড়ে দেয়। অনেক মানুষ এসব বোঝে না, রাতে শুয়ে শুয়ে এসব ভিডিও দেখে।

শনিবার (৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০ টায় রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় তিনি বলেন, সাংবাদিকদের আমরা চ্যালেঞ্জ মনে করছি না। সাংবাদিকরা আমাদের পক্ষে; যারা প্রফেশনাল সাংবাদিক তারা আমাদের হয়ে কাজ করবেন। স্বচ্ছ ইলেকশনের জন্য কাজ করবে এই প্রত্যাশা আমাদের আছে। কিন্তু যারা ফেসবুক দিয়ে সাংবাদিকতা করে, যাদের কোনো ট্রেনিং নেই, দক্ষতা নেই। কোনো এথিকস নেই। তাদের নিয়ে আমাদের সমস্যা। কেননা তারা প্রধান উপদেষ্টা ও আমাকে নিয়ে নানা ধরণের ভিডিও বানিয়ে একটা লিখে দিয়ে ছেড়ে দেয়। অনেক মানুষ এসব বোঝে না। রাতে শুয়ে শুয়ে এসব ভিডিও দেখে। এগুলো কেউ যাচাই বাছাই করে না। আর্টিফিশিয়াল ভিডিও দেখে আমাদের ভুল বোঝে। তাই সবার কাছে অনুরোধ এগুলো যাচাই বাছাই ছাড়া কেউ শেয়ার করবেন না। এই বিষয়ে সাংবাদিক ভাইয়ের সহযোগিতা দরকার।

আসন্ন নির্বাচনে কমিশন কারো পক্ষে কাজ করবে না উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, নির্বাচন সিস্টেমের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই মানুষকে কেন্দ্র নিয়ে আসাই একটা বড় চ‍্যালেঞ্জ বলেন। গত নির্বাচনে যে সব প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণে সমস্যা তৈরি করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে ব‍্যবস্থা নিবে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কাঠামো, এই খাতে সবকিছুই গুছিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা রাখার আহ্বানও জানান তিনি ।

