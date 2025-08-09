তিন সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড় গড়ে নিউজিল্যান্ডের বিশ্বরেকর্ড

সিরিজের প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কাছে পাত্তা পায়নি জিম্বাবুয়ে। এবার সিরিজনির্ধারণী ম্যাচে বুলাওয়েতে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১২৫ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকরা। জবাবে তিন ব্যাটারের দেড়শ পেরোনো ইনিংসে রানের পাহাড় গড়েছে নিউজিল্যান্ড। এরই মাধ্যমে বিশ্বরেকর্ডও গড়েছে কিউইরা।
দ্বিতীয় দিন শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬০১ রান সংগ্রহ করেছে নিউজিল্যান্ড। ইতোমধ্যে প্রথম ইনিংসে তারা ৪৭৬ রানের লিড নিয়েছে সফরকারীরা। এক ইনিংসে তিন ব্যাটারের দেড়শ পেরোনো ইনিংস যৌথভাবে বিশ্বরেকর্ড। এমন ঘটনা টেস্ট ইতিহাসে আরও দু’বার দেখা গেছে। তবে গত ৩৯ বছরে এবারই প্রথম এক ইনিংসে দেড়শ পেরোলেন তিনজন।
নিউজিল্যান্ডের পক্ষে দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও উইল ইয়াং মিলে উদ্বোধনী জুটিতেই ১৬২ রান করেন। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে ৭৩ ও তৃতীয় উইকেটে আসে ১১০ রান। ১৮ চারের সাহায্যে ২৪৫ বলে ১৫৩ রান করেন কনওয়ে। এছাড়া ইয়াং ৭৪ ও জ্যাকব ডাফি ৩৬ রান করেছেন।
দ্বিতীয় দিন শেষে রাচিন ১৩৯ বলে ২১টি চার ও দুই ছক্কায় ১৬৫ এবং নিকোলস ২৪৫ বলে ১৫টি চারের মারে ১৫০ রানে অপরাজিত আছেন। ২৫৬ রানের জুটি গড়েছেন এই দুই ব্যাটার।
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত ৪৭৬ রানের লিড টেস্টে কিউইদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে তারা এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪৮১ রানের লিড নিয়েছিল বাংলাদেশের বিপক্ষে (২০১৯, হ্যামিল্টন টেস্ট)।