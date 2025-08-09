উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কম, স্বাস্থ্য খারাপ, বন্ধুরা হাসাহাসি করে। এমনকি বন্ধু মহলে অনেকেই কটাক্ষের শিকার হয়ে থাকেন। তবে সেই কটাক্ষের বিনিময়ে যদি আপনার প্রাণ দিতে হয়ে, সেক্ষেত্রে এমন কাজ না করাই ভালো। কেননা ভারতে স্বাস্থ্য নিয়ে কটাক্ষ করায় বন্ধুকে হত্যা করেছে দুই তরুণ। শনিবার (৯ আগস্ট) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের দিল্লির পাশের গুরগাঁওয়ে দুই বন্ধুকে তাদের চিকন শরীর নিয়ে কটাক্ষ করায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ২০ বছর বয়সী এক তরুণ। স্কুলের টয়লেট থেকে ওই তরুণের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
জানা যায়, গুরুগাঁয়ের একটি স্কুলের টয়লেট থেকে ২০ বছর বয়সী এক তরুণের পচা-গলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার দুই বন্ধুকে তাদের রোগা শরীর নিয়ে নিয়মিত ঠাট্টা করতেন তিনি। এর জেরেই ওই দুজন তাকে হত্যা করে স্কুলের টয়লেটে ফেলে রাখেন। গত সোমবার ঘটনাটি সামনে আসে। স্কুলেরই এক শিক্ষক করণ নামের ওই তরুণের পচা-গলা দেহটি দেখতে পান।
এর তিন দিন পর পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্ত আকাশ ও শিব কুমারকে গ্রেপ্তার করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্তরা জানান, তারা ২ জুলাই দিবাগত রাতে স্কুলে প্রবেশ করেন। তবে ঠিক কী কারণে তারা স্কুলে ঢুকেছিলেন, তা এখনো জানা যায়নি।
ওই দিন রাতে পেশিবহুল দেহের অধিকারী করণ আবারও তাদের রোগা শরীর নিয়ে কটাক্ষ করেন। নিয়মিত এ ধরনের কটাক্ষে বিরক্ত হয়ে এক অভিযুক্ত একটি পাথর তুলে করণকে আঘাত করেন। এরপর অন্য অভিযুক্ত তাকে কাঁচি দিয়ে আক্রমণ করেন। কর্মকর্তারা জানান, এরপর তারা করণের দেহটি স্কুলের শৌচাগারে ফেলে পালিয়ে যায়।
পুলিশ জানিয়েছে, পচন ধরার কারণে প্রাথমিকভাবে দেহটি শনাক্ত করা তাদের জন্য কঠিন ছিল। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র- একটি পাথর এবং একটি কাঁচিও উদ্ধার করেছে।
এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, গত ৪ আগস্ট আমরা একটি স্কুল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পাই। এক শিক্ষক স্কুলের ভেতরে রক্তের দাগ দেখতে পেয়ে তা অনুসরণ করেন। আমরা এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। বর্তমানে দুই অভিযুক্তই রিমান্ডে রয়েছে। রিমান্ড শেষে আমরা আরও তথ্য প্রকাশ করবো।