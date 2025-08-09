সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জম্মু-কাশ্মীরে গোলাগুলিতে ২ ভারতীয় সেনা নিহত

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৪
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে ‘সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে’ দুই সেনা নিহত হয়েছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চলাকালে এ দুইজন নিহত হয়। শনিবার ভারতীয় সেনাবাহিনী এনডিটভির প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

নিহতরা হলেন- ল্যান্স নায়েক প্রীতপাল সিং ও সিপাহী হরমিন্দর সিং।

দেশটির সেনাবাহিনীর ১৫ কর্পস সদর দপ্তর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানায়, নিহতদের সাহস ও নিষ্ঠা আমাদের চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে। ভারতীয় সেনা বাহিনী গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছে।

এদিকে সরকারি সূত্র জানিয়েছে, রাতভর গোলাগুলিতে আরও দুই সেনা আহত হয়েছেন, ফলে মোট আহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০-এ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চলমান অভিযানে শতাধিক সেনা সদস্য অংশ নিয়েছেন, যা এ অঞ্চলের অন্যতম বড় অভিযান হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অভিযানে বিচ্ছন্নতাবাদীদের টার্গেট করার জন্য ড্রোন ও আক্রমণাত্মক হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। আকহাল এলাকার ঘন অ্যালপাইন জঙ্গলে তীব্র গোলাগুলি ও মাঝেমধ্যে বিস্ফোরণের মধ্যে ড্রোন থেকে বিস্ফোরক নিক্ষেপের দৃশ্যও দেখা গেছে। সেনা বাহিনী ও প্যারাট্রুপাররা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন।

জানা যায়, গত শুক্রবার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সিআরপিএফের যৌথ অভিযানে আকহাল এলাকায় বিপুলসংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদীর উপস্থিতির খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু হয়। পুলিশ ও সেনার শীর্ষ কর্মকর্তারা নিয়মিত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। 

এ বিষয়ে জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ মহাপরিদর্শক নলিন প্রভাত বলেন, ভূখণ্ড ও জঙ্গলের জটিলতার কারণে সময় লাগছে, তবে আমরা তাদের খুঁজে বের করবো।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

ভারত নিহত বিশ্ব সংবাদ গোলাগুলি জম্মু ও কাশ্মির

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্বাস্থ্য নিয়ে কটাক্ষ করায় বন্ধুকে হত্যা করলো দুই তরুণ

আফগান সীমান্তে ৩৩ সন্ত্রাসীকে হত্যা করার দাবি পাকিস্তানের

লাহোরে ‘ভারতীয় নজরদারি ড্রোন’ ভূপাতিত করল পাকিস্তান

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা চালু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হিন্দি বলতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীকে জেলে দিল মহারাষ্ট্র পুলিশ

গাজায় একদিনে আরও ৭২ জনের মৃত্যু, মোট ৬১ হাজার ৩৩০

মার্কিন শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ মোদির

মার্কিন অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিতের খবরকে ‘মিথ্যা-বানোয়াট’ বলল নয়াদিল্লি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng