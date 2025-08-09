মোবাইলে সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব কিনা

আধুনিক প্রযুক্তির অগ্রগতি হওয়ার কারণে মোবাইল রেকর্ডার ইত্যাদির প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই যে কোনো জায়গায় মোবাইল রেকর্ডার ইত্যাদি থেকে কুরআনের তিলাওয়াত শোনা যায়।
জানার বিষয় হল, মোবাইল, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি থেকে সিজদার আয়াত শুনলে কি সিজদা ওয়াজিব হবে?
এর উত্তরে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, মোবাইল, রেকর্ডার, সিডি ইত্যাদি থেকে সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য বুঝমান, সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে সরাসরি সিজদার আয়াত শোনা শর্ত। তবে রেকর্ড থেকে সিজদার আয়াত শুনলেও সিজদা করে নেওয়া উত্তম।
দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়াতে বলা হয়েছে, টেলিভিশন বা রেডিও, মোবাইল তিলাওয়াত যদি সরাসরি হয়ে থাকে তাহলে সে তিলাওয়াত শ্রবণ করার কারণে সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রচারিত তিলাওয়াত সরাসরি না হয়ে রেকর্ডকৃত হয় তাহলে সে তিলাওয়াত শ্রবণ করার কারণে সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হবে না। (রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৭০২, ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৫০)
বাদাইয়ুস সানায়ে’ গ্রন্থে এসেছে, সারমর্মঃ প্রতিধ্বনি শোনার দ্বারা সিজদাহ ওয়াজিব হবেনা। তবে রেকর্ড থেকে সিজদার আয়াত শুনলেও সিজদা করে নেওয়া উত্তম। (আলবাহরুর রায়েক ২/১২০; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৮৪; রদ্দুল মুহতার ২/১০৮)
তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি হলো
হাত না উঠিয়ে দাঁড়ানো থেকে আল্লাহু আকবার বলে সোজা সিজদায় চলে যেতে হবে। সুবহানা রাব্বিয়াল আলা তিনবার পড়ে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াতে হবে। সিজদা মাত্র একটি হবে। এতে তাশাহহুদ নেই, সালামও নেই। এ সেজদার জন্য হাত উঠাতে বা হাত বাঁধতে হবে না। দুটি সেজদাও করতে হবে না। এক সেজদাই যথেষ্ট। যদি একসঙ্গে কয়েকটি তিলাওয়াতে সেজদা পড়া হয় তবে এক তাকবিরে আলাদা সেজদা দেবে।