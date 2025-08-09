সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বীরগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে দম্পতির বিষপানে মৃত্যু

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৭
ছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে বিষপানে এক দম্পতির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) ভোররাতে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর কামারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

মৃত দম্পতির নাম মানিক চন্দ্র রায় (৪০) ও তার স্ত্রী সুবাসা রানী রায় (৩৫)। মানিক ওই এলাকার গোবিন্দ রায়ের ছেলে।

স্থানীয়রা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পারিবারিক ঝগড়ার এক পর্যায়ে মানিক ও সুবাসা উভয়েই ইঁদুর নিধনের বিষ গ্রহণ করেন। পরে তাদের দ্রুত উদ্ধার করে বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি জানার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

বীরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল গফুর জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে দাম্পত্য বিরোধ থেকেই তারা বিষপান করেছিলেন। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

দিনাজপুর ইচ্ছামৃত্যু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৩৩ বছর ধরে নখ কাটেন না অরুণ

কাহারোলে ঝটিকা মিছিলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুই নেতা আটক

উৎপাদনে ফিরলো বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় ইউনিট

তিন বছরের সাজা এড়াতে দেড়যুগ আত্মগোপনে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জলাবদ্ধতা ও গর্তে ভরা সড়ক, বীরগঞ্জে ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ

বাগদাফার্মের পৈত্রিক জমি ফেরত চান সাওতালরা

ডিবি পরিচয়ে অপকর্ম, ওয়াকিটকিসহ যুবক আটক

দিনাজপুরে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng