দেশজুড়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের হার বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এ রোগে আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, এবং নতুন করে ৩২৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
শনিবার (৯ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে একজন পুরুষ এবং দুইজন নারী। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকার বাইরের জেলার রোগীর সংখ্যা ২৩০ জন, যা মোট আক্রান্তের একটি বড় অংশ।
চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে প্রাণ হারিয়েছেন ৯৮ জন। তাদের মধ্যে ৫৬ জন পুরুষ এবং ৪২ জন নারী। এ সময়ের মধ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২৩ হাজার ৭৩৫ জন, যার মধ্যে ১৩ হাজার ৯৩১ জন পুরুষ এবং ৯ হাজার ৮০৪ জন নারী।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।