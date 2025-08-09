সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অপারেশন সিন্দুরে পাকিস্তানের ছয়টি বিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২০
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

অপারেশন সিন্দুরে ছয়টি পাকিস্তানি বিমান ভূপাতিত করার দাবি করেছেন ভারতের বিমানবাহিনী প্রধান অমর প্রীত সিং। তার মতে, এগুলোর মধ্যে পাঁচটি যুদ্ধবিমান এবং একটি গোয়েন্দা বিমান। এটি পাকিস্তানের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করেছে।

অমর প্রীত সিংয়ের মতে, পেহেলগাম হামলার পর চালানো অভিযানে পাকিস্তানের একটি গোয়েন্দা নজরদারি বিমান (বিগ বার্ড) ভূপাতিত হয়েছে। এর ক্ষতি পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর শক্তিকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দেয়।

ছয়টি বিমান ধ্বংসের পাশাপাশি পাকিস্তানের বিমান ঘাঁটিতে চালানো হামলায় ইসলামাবাদের স্থল-ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির কথাও জানিয়েছেন ভারতের বিমানবাহিনী প্রধান।

তিনি বলেন, আমরা পাঁচটি যুদ্ধবিমান এবং একটি গোয়েন্দা বিমান ধ্বংস করেছি - যেটি ৩০০ কিমি দূর থেকে টার্গেট করা হয়েছিল। এটি এখন পর্যন্ত রেকর্ডকৃত সবচেয়ে বড় 'সারফেস টু এয়ার কিল'।

রাশিয়ান নির্মিত এস-৪০০-কে 'গেম-চেঞ্জার' আখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তান এই সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম ভেদ করতে পারেনি।'

তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অসাধারণ কাজ করেছে। সদ্য কেনা এস-৪০০ সিস্টেমটি একটি গেম-চেঞ্জার। পাকিস্তান সরকার বুঝতে পেরেছিল, এই সংঘাত অব্যাহত থাকলে তাদের আরও ক্ষতি হবে, তাই তারা যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করে।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

ইত্তেফাক/এনজি/এসকে

বিষয়:

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধবিমান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জম্মু-কাশ্মীরে গোলাগুলিতে ২ ভারতীয় সেনা নিহত

স্বাস্থ্য নিয়ে কটাক্ষ করায় বন্ধুকে হত্যা করলো দুই তরুণ

আফগান সীমান্তে ৩৩ সন্ত্রাসীকে হত্যা করার দাবি পাকিস্তানের

লাহোরে ‘ভারতীয় নজরদারি ড্রোন’ ভূপাতিত করল পাকিস্তান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হিন্দি বলতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীকে জেলে দিল মহারাষ্ট্র পুলিশ

মার্কিন শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ মোদির

মার্কিন অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিতের খবরকে ‘মিথ্যা-বানোয়াট’ বলল নয়াদিল্লি

ভারতে অভিবাসন ক্র্যাকডাউনের মধ্যে আটকের ভয়ে বাঙালি মুসলিমরা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng