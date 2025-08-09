সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুদ্ধবিরতির মধ্যে কম্বোডিয়া সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে ৩ থাই সৈন্য আহত

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২

ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির মধ্যে কম্বোডিয়ার সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় স্থলমাইন বিস্ফোরণে ৩ জন থাই সেনা আহত হয়েছেন। শনিবার (৯ আগস্ট) থাই সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে।

সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় মাইনের আঘাতে থাই সৈন্যদের আহত হওয়ার ঘটনাটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো ঘটল, বিশেষ করে গত মাসে পাঁচ দিনের সহিংস সংঘাতের পর দুই প্রতিবেশী দেশ একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার কয়েকদিন পর।

থাই সেনাবাহিনী জানিয়েছে, শনিবার সকালে থাইল্যান্ডের সিসাকেট এবং কম্বোডিয়ার প্রিয়াহ ভিহিয়ার প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি এলাকায় টহল দেওয়ার সময় একজন সৈন্য ল্যান্ডমাইনের ওপর পা রাখলে তাদের এক পা হারিয়ে যায় এবং আরও দুই জন আহত হন। সৈন্যদের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

রয়টার্স জানিয়েছে, কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেয়নি।

এর আগে দুটি অনুরূপ ঘটনার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় প্রতিবেশী দেশ দুটির কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনমিত ঘটে এবং পাঁচ দিন ধরে সহিংস সংঘাতের সূত্রপাত হয়।

২৪-২৮ জুলাই পর্যন্ত তারা মারাত্মক সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এটি ছিল এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে দু'দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষ।

ভারী কামান ও জেট বিমান নিয়ে সংঘর্ষ জড়িয়ে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৪৩ জন নিহত এবং ৩ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

এদিকে, গত বৃহস্পতিবার থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া আসিয়ান-এর পর্যবেক্ষকদের বিতর্কিত সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

এশিয়া থাইল্যান্ড কম্বোডিয়া সীমান্ত

