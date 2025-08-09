সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
পাত্তাই পেলো না জিম্বাবুয়ে, রেকর্ড জয় নিউজিল্যান্ডের 

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪০
প্রথম টেস্টে হারের পর সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টেও পাত্তা পেলো না জিম্বাবুয়ে। ইনিংস এবং ৩৫৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। নিউজিল্যান্ডের এই জয় তাদের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানের জয়। সব মিলিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে এটি তৃতীয় বড় জয়ের রেকর্ড। টানা দুই জয়ে জিম্বাবুয়েকে ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ করলো মিচেল স্যান্টনারের দল। 

সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে বুলাওয়েতে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১২৫ রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবুয়ে। জবাবে তিন ব্যাটারের দেড়শ পেরোনো ইনিংসে ভর করে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬০১ রান সংগ্রহ করে ইনিংস ঘোষণা করে কিউইরা। ৪৭৬ রানের লিড পায় তারা।

ওপেনার ডেভন কনওয়ে ১৫৩ রান করে। এছাড়া রাচিন রবীন্দ্র ১৬৫ ও হেনরি নিকোলস ১৫০ রানে অপরাজিত থাকেন। এক ইনিংসে তিন ব্যাটারের দেড়শ পেরোনো ইনিংস যৌথভাবে বিশ্বরেকর্ড। এমন ঘটনা টেস্ট ইতিহাসে আরও দু’বার দেখা গেছে। তবে গত ৩৯ বছরে এবারই প্রথম এক ইনিংসে দেড়শ পেরোলেন তিনজন।

নিউজিল্যান্ডের রানের পাহাড়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি জিম্বাবুয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১১৭ রানে অলআউট হয়েছে স্বাগতিকরা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন নিক ওয়েলচ। ফোক্স ৫ উইকেট নেন। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন হেনরি এবং জেকব ডাফি।

