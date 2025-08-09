বাংলাদেশ-নেপাল-শ্রীলঙ্কা আমাদের ওপর খুশি নয়, দূরে সরে যাচ্ছে: মোদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সতর্ক করে দেশটির সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ার বলেছেন, 'পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে; নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপসহ দেশগুলো আমাদের ওপর খুশি নয়। আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।'
সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর উদ্ধৃতি অনুসারে শরদ সাংবাদিকদের আরও বলেন, 'আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষা করতে পারি না।'
তিনি উল্লেখ করেন, 'আমার মনে হয় মোদি সাহেবের এই দিকটি উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।'
টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, এ সময় শারদ যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ৫০% শুল্কের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করেন। তবে তিনি সরাসরি মোদি সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকেন।
তিনি বলেন, 'আমরা এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার (ট্রাম্পের) প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পের কাজের ধরণ দেখেছি। আমার মনে হয়, তার ওপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে যা মনে আসে তাই বলেন।'