ফুটপাতে সন্তান জন্ম দিলেন মানসিক ভারসাম্যহীন নারী, পাশে দাঁড়াল পুলিশ

মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীর পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)।
নগরীর দেওয়ানহাট মোড়ে শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে কর্তব্যরত অবস্থায় কয়েকজন পুলিশ সদস্য দেখতে পান এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারী প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তারা সেই নারীর পাশে দাঁড়ান এবং পথচারী নারীদের আহ্বান করে নিরাপদে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করেন।
এরপরই ওই প্রসূতি ও নবজাতককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে মা ও নবজাতক দুজনেই সুস্থ আছেন। সিএমপি’র এই মানবিক উদ্যোগ জনমনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। অনেকে বলছেন, তাদের এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ পুলিশ বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক নির্ভরযোগ্য বন্ধু।