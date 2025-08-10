সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাশিয়ায় ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত 

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৭
ছবি: সংগৃহীত

স্মরণকালের শক্তিশালী ৮ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার দশদিন পর আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে রাশিয়া। শনিবার (৯ আগস্ট) রাশিয়ার কুরিল দ্বীপপুঞ্জে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ২। 

ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন কেন্দ্রের (ইএমএসসি) বরাত দিয়ে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার (প্রায় ৬.২ মাইল) গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে ইএমএসসি। তবে ভূমিকম্পে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি কিংবা হতাহত হয়েছে কি না তা জানা যায়নি। 

এর আগে, গত ৩০ জুলাই স্মরণকালের শক্তিশালী ৮ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে রাশিয়ায়। ওই ভূমিকম্পের পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্তত ১৪টি দেশে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। ওই দিন ভোরে রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যের কামচাটকা অঞ্চলে প্রায় চার মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়।

উল্লেখ্য, রাশিয়ার কুরিল দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় সেখানে মাঝেমধ্যেই মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

রাশিয়া ভূমিকম্প

