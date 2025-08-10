সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
বিএনপির ব্যানারের নিচে বসে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, যুবক গ্রেপ্তার

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২১
গ্রেপ্তার ফাহিম ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় বিএনপির ব্যানারের নিচে বসে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বক্তব্য ও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে পৌর শহরের মাগুরা এলাকা থেকে ফাহিম ইসলাম (১৯) নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ফাহিম সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার দাসুরা বাজার এলাকার মইনুল ইসলামের ছেলে। তিনি বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে কুলাউড়া পৌরসভার মাগুরা এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকেন।

কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওমর ফারুক বলেন, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, ফাহিম কুলাউড়ায় বিএনপির একটি ব্যানারের নিচে বসে শেখ হাসিনাকে নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন এবং শীঘ্রই তিনি (হাসিনা) আসবেন বলে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিচ্ছেন। বিষয়টি নজরে আসার পর অভিযান চালিয়ে মাগুরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রোববার (১০ আগস্ট) তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

বিএনপি মৌলভীবাজার শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার

