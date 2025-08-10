মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় বিএনপির ব্যানারের নিচে বসে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বক্তব্য ও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে পৌর শহরের মাগুরা এলাকা থেকে ফাহিম ইসলাম (১৯) নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ফাহিম সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার দাসুরা বাজার এলাকার মইনুল ইসলামের ছেলে। তিনি বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে কুলাউড়া পৌরসভার মাগুরা এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকেন।
কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওমর ফারুক বলেন, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, ফাহিম কুলাউড়ায় বিএনপির একটি ব্যানারের নিচে বসে শেখ হাসিনাকে নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন এবং শীঘ্রই তিনি (হাসিনা) আসবেন বলে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিচ্ছেন। বিষয়টি নজরে আসার পর অভিযান চালিয়ে মাগুরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রোববার (১০ আগস্ট) তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।