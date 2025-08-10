ঋতুপর্ণাকে বাড়ি নির্মাণ করে দেবে বিসিবি 

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অন্যতম তারকা ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমাকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
শনিবার (৯ আগস্ট) বিসিবির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা শেষে প্রেস কনফারেন্সে আসেন বিসিবির তিন পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম, ইফতিখার রহমান মিঠু ও শফিকুল ইসলাম স্বপন।
প্রেস কনফারেন্সে জানানো হয়, জাতীয় দলের তারকা নারী ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমার বাড়ি নির্মাণ করে দেবে বিসিবি। তার বাড়ি নির্মাণে যত টাকা খরচ হবে, সমুদয় খরচ বহন করবে বিসিবি।
বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে ঋতুপর্ণার রাঙামাটি জেলার স্থানীয় প্রকৌশলীর মাধ্যমে বাড়িটির নকশা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস চূড়ান্ত করেছে বিসিবি। সব মিলিয়ে এই বাড়ি তৈরিতে ১৮ লাখ টাকা বরাদ্দ রেখেছে ক্রিকেট বোর্ড। গত মাসে মেয়েদের এশিয়া কাপের বাছাই পর্ব পেরিয়ে প্রথমবারের মতো মূল পর্বে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ।
মেয়েদের এমন সাফল্যের যাত্রায় অসাধারণ পারফর্ম করেন ঋতুপর্ণা। এ জন্যই তাকে বাড়িটি উপহার দিচ্ছে বিসিবি।
ঋতুপর্ণার বাড়ি রাঙামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের মঘাছড়ি গ্রামে। অনেক দিন ধরেই জরাজীর্ণ বাড়িতে বসবাস তার পরিবারের। শুধুমাত্র ঋতুপর্ণার আয়েই চলছে সংসার। বাবা ও একমাত্র ভাইকে হারানোর পর সংসারের দায়িত্বও তারই। ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে হয় ঋতুপর্ণাকেই। এজন্যই দীর্ঘদিন ধরে একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি।
শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হচ্ছে ঋতুপর্ণার স্বপ্ন। তার বাড়ির জীর্ণ অবস্থা দেখেই তার নতুন বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি।