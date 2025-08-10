দেড় মাস পর বড়পুকুরিয়া খনি থেকে ফের কয়লা উত্তোলন শুরু

দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে দেড় মাস বন্ধ থাকার পর ফের কয়লা উত্তোলন শুরু হয়েছে। গত ২৩ জুন ১৩০৫ নম্বর পুরোনো কোল ফেজের মজুত শেষ হয়ে যাওয়ায় খনি থেকে কয়লা উত্তোলন সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়।
শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে খনির ১৪০৬ নম্বর নতুন ফেজ থেকে এ উত্তোলন শুরু হয়।
গত ২৩ জুন ১৩০৫ নম্বর পুরোনো ফেজের কয়লা মজুত শেষ হয়ে যাওয়ায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। খনি কর্তৃপক্ষ জানায়, নতুন ফেজে যন্ত্রপাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ শেষে উৎপাদন ফের শুরু হয়েছে। এখান থেকে ৩ দশমিক ৯৪ লাখ টন কয়লা তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
খনি কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১৩০৫ নম্বর ফেজ থেকে ৫ লাখ ১ হাজার টন কয়লা তোলা হয়েছে। নতুন ফেজ থেকে প্রথম সপ্তাহে দৈনিক দেড় হাজার থেকে ২ হাজার টন এবং পরে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার টন কয়লা তোলার পরিকল্পনা আছে।
উত্তোলিত কয়লা বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে সরবরাহ করা হবে। এতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছে খনি কর্তৃপক্ষ।
মাইন অপারেশন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব) খান মো. জাফর সাদিক বলেন, ১৪০৬ নম্বর নতুন ফেজে ওপেন আবকাট নির্মাণ এবং পুরোনো ফেজ থেকে যন্ত্রপাতি স্যালভেজ ও মেইনটেন্যান্স শেষে উৎপাদন চালু করা হয়েছে।
জাফর সাদিক আরও জানান, এটি ৪র্থ স্লাইসের ৩ নম্বর ফেজ। কয়লা উত্তোলনের শুরুর দিকে ১ সপ্তাহ ধরে দৈনিক ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার টন এবং পরে দৈনিক ৩ হাজার থেকে ৩ হাজার ৫০০ টন হারে কয়লা উত্তোলিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে এই কয়লা সরবরাহ করা হবে।