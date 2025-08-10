বিমান ভূপাতিত করার ভারতের দাবিকে ‘মিথ্যা ও হাস্যকর’ বললেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ ভারতের বিমান বাহিনী প্রধানের সাম্প্রতিক দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। শনিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভারতীয় বিমান বাহিনী (আইএএফ) প্রধান এপি সিংয়ের বক্তব্য ‘মিথ্যা ও হাস্যকর’।
এর আগে আইএএফ প্রধান দাবি করেছিলেন, মে মাসের সংঘর্ষে ভারত পাঁচটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান এবং একটি সামরিক বিমান ভূপাতিত করেছে, যার বেশিরভাগই রাশিয়া নির্মিত এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে ধ্বংস করা হয়। তিনি বলেন, ৩০০ কিলোমিটার দূরে থাকা একটি বড় বিমান (সম্ভবত নজরদারি বিমান) ভূপাতিত করা হয়, যা নাকি ‘এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সারফেস-টু-এয়ার কিল’।
খাজা মোহাম্মদ আসিফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ভারতীয় পক্ষের মন্তব্যকে ‘মিথ্যা, হাস্যকর ও সত্য থেকে বহু দূর’ বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, তিন মাস আগে সংঘর্ষ শেষ হওয়ার পর হঠাৎ এমন দাবি যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি সময়ের হিসাবে অপ্রাসঙ্গিক।
আসিফের দাবি, পাকিস্তানের একটি বিমানও ভূপাতিত হয়নি বা ধ্বংস হয়নি। বরং পাকিস্তানই রাফায়েলসহ ছয়টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। তার ভাষায়, এস–৪০০ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও মানববিহীন বিমান ধ্বংস করা হয়েছে এবং অকেজো করা হয়েছে কয়েকটি ভারতীয় বিমানঘাঁটি।
‘যদি সত্য নিয়ে সন্দেহ থাকে, তবে উভয় দেশ বিমান বহরের হিসাব স্বাধীনভাবে যাচাইয়ের জন্য উন্মুক্ত করুক— যদিও এতে ভারতের আড়াল করা বাস্তবতা প্রকাশ পাবে বলে আমরা মনে করি,’ বলেন আসিফ।
তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘যুদ্ধ মিথ্যা দিয়ে জেতা যায় না; জেতা যায় নৈতিক শক্তি, জাতীয় সংকল্প ও পেশাদারিত্ব দিয়ে।’ তার মতে, ‘দেশীয় রাজনৈতিক স্বার্থে তৈরি এই হাস্যকর বর্ণনা পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত অঞ্চলে গুরুতর কৌশলগত ভুলের ঝুঁকি বাড়ায়।’
পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘অপারেশন বুনইয়ানুম মারসুসের মতোই পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার যেকোনো লঙ্ঘনের জবাব দ্রুত, নিশ্চিত ও সমানভাবে দেওয়া হবে। দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিকে রাজনৈতিক জুয়ায় বাজি ধরলে তার দায় সম্পূর্ণ পড়বে কৌশলগতভাবে অন্ধ নেতৃত্বের ওপর।’