সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সীমান্ত সুরক্ষায় ২০০ আধুনিক হালকা হেলিকপ্টার কিনছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০০

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চেতক ও চিতা হেলিকপ্টারের বহর প্রতিস্থাপনের জন্য প্রায় ২০০টি আধুনিক লাইট হেলিকপ্টার কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। এগুলো ‘রিকনাইস্যান্স অ্যান্ড সারভেইল্যান্স হেলিকপ্টার’ (RSH) শ্রেণির হবে। এ উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সরবরাহকারী ও প্রযুক্তিগত চাহিদা নির্ধারণে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ইতিমধ্যে প্রস্তাব আহ্বান (RFI) জারি করা হয়েছে। খবর ইকোনোমিক টাইমস

প্রস্তাবিত হেলিকপ্টারগুলোর মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য ১২০টি ও বিমানবাহিনীর জন্য ৮০টি রাখা হবে। এগুলো দিন-রাত উভয় সময়েই অপারেশন চালাতে সক্ষম হবে। ব্যবহারের মধ্যে থাকবে নজরদারি, বিশেষ অভিযানে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল মোতায়েন, স্থল অভিযানে সহায়তা, আক্রমণ হেলিকপ্টারের সঙ্গে যৌথ স্কাউটিং, আহত উদ্ধার ও সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ, এমনকি প্রয়োজনে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে বিমানবাহিনী ইউটিলিটি হেলিকপ্টার, লো-লেভেল রাডার, লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট (LCA), মাল্টিরোল হেলিকপ্টার এবং মাঝ-আকাশে জ্বালানি ভরার বিমানের মতো একাধিক প্ল্যাটফর্ম সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছে।

এর আগে, মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা কমিটি (CCS) ৪৫ হাজার কোটি রুপির বেশি মূল্যে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (HAL) থেকে ১৫৬টি লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার কেনার অনুমোদন দেয়। এগুলোও সেনা ও বিমানবাহিনীর মধ্যে ভাগ করে চীন ও পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন করা হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, ‘আত্মনির্ভর ভারত’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশেই যুদ্ধবিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, প্রশিক্ষণ বিমান, বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্র, মানববিহীন আকাশযান ও রাডার তৈরিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশের বিমান-প্রযুক্তি খাতের প্রসার ঘটবে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

ভারত বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্যামি ব্রুসকে জাতিসংঘের উপপ্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিলেন ট্রাম্প

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক: বিশ্ব রাজনীতির নতুন মোড়

বিমান ভূপাতিত করার ভারতের দাবিকে ‘মিথ্যা ও হাস্যকর’ বললেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী

যুক্তরাজ্যে ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ গ্রুপের পক্ষে বিক্ষোভকালে গ্রেপ্তার ৪৬৬

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অ্যাপোলো-১৩-এর নভোচারী জিম লোভেল আর নেই

বাংলাদেশ-নেপাল-শ্রীলঙ্কা আমাদের ওপর খুশি নয়, দূরে সরে যাচ্ছে: মোদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী

অপারেশন সিন্দুরে পাকিস্তানের ছয়টি বিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের

জম্মু-কাশ্মীরে গোলাগুলিতে ২ ভারতীয় সেনা নিহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng