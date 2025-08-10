৩ বছর পর ওটিটিতে আফরান নিশো, ফিরছেন নতুন রূপে

কয়েক বছর আগেও প্রতি মাসে টিভির বিভিন্ন নাটকে দেখা যেত জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশোকে। কিন্তু এখন তাকে দীর্ঘ বিরতিতে দেখতে পাওয়া যায়, যা ভক্তদের মাঝে বেশ আক্ষেপের কারণ। তবে এবার নতুন রূপে হাজির হতে চলেছেন তিনি।
সম্প্রতি আফরান নিশো অভিনীত ওয়েব সিরিজ ‘আকা’র দুটি পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে। এটি নির্মাণ ভিকি জাহেদ। সিরিজটি সামাজিক থ্রিলার ঘরানার এবং খুব শিগগিরই প্রকাশ পাবে। এই সিরিজের মাধ্যমে প্রায় ৩ বছর পর ওটিটিতে কাজ করেছেন নিশো
নির্মাতা ভিকি জাহেদ বলেন, ‘এ সিরিজটি নির্মাণ আমার কাছে খুবই ইমোশনাল এক জার্নি। এর আগে অনেক থ্রিলার নির্মাণ করেছি; কিন্তু এই প্রথম একটা সোশ্যাল থ্রিলার নির্মাণ করলাম। আকা-এর মাধ্যমে আমি আসলে দর্শকের সঙ্গে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি। সিরিজটি প্রকাশের পর এর রেজাল্ট বুঝতে পারব। এ ছাড়া নিশো ভাইয়ের সঙ্গে আমি অনেক কাজ করেছি। কিন্তু একসঙ্গে ওয়েব সিরিজে এবারই প্রথম। সেইসঙ্গে সিরিজে নাবিলারও প্রথম। সবকিছু মিলিয়ে দারুণ এক অভিজ্ঞতা। আশা করছি দর্শকের ভালো লাগবে।’
অন্যদিকে, সিরিজে নিশোর বিপরীতে প্রথমবার ওয়েব সিরিজে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলা, তিনি বলেন, ‘ওয়েব সিরিজে কাজের অভিজ্ঞতা আমার জন্য দারুণ, তবে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া নিয়েও কিছুটা উদ্বেগ রয়েছে।’
আকা’র শুটিং শুরু হয় মার্চে, ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে দৃশ্যধারণ শেষে জুনের শেষের দিকে সম্পন্ন হয়। সিরিজটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পাবে, যদিও সুনির্দিষ্ট তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।
পোস্টারে নিশোকে দেখা যায় লম্বা চুলে রাফ অ্যান্ড টাফ লুকে, তবে মুখের পুরো অংশ দেখা যায়নি, যা রহস্যের ইঙ্গিত দেয়। ভক্তরা অপেক্ষায় আছেন তার দীর্ঘদিনের পর প্রথম ওয়েব সিরিজে নতুন অবতারের জন্য।
শুরুতে এ সিরিজের নাম ছিল ‘আজাদ’, পরে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘আকা’। এ সিরিজে প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো ও অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলা।