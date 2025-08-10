কারবালা যাওয়ার পথে ক্লোরিন গ্যাস লিকে অসুস্থ ৬০০ তীর্থযাত্রী

ইরাকে ক্লোরিন গ্যাস লিকের কারণে শ্বাসকষ্টসহ অসুস্থ হয়ে ৬০০-এর বেশি শিয়া তীর্থযাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এই দুর্ঘটনা ঘটে শনিবার (৯ আগস্ট) নাজাফ ও কারবালার মধ্যে চলাচলের পথে একটি জল পরিশোধন কেন্দ্র থেকে ক্লোরিন গ্যাস লিক হওয়ার ফলে। খবর আল জাজিরা।
কারবালা শহরটি শিয়া ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান, যেখানে ইমাম হুসাইন ও তার ভাই আব্বাসের মাজার অবস্থিত। প্রতি বছর লাখ লাখ শিয়া আরব্বেইন স্মরণে করবালায় আসেন। আরব্বেইন হলো প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নাতি হুসাইনের মৃত্যুর ৪০ দিনের শোকাবহ স্মরণ।
ইরাকের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে জানা গেছে, ৬২১ জন শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সবাই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন।
নাজাফ-করবালা রোডে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ জানিয়েছে, জল পরিশোধন কেন্দ্রে ক্লোরিন গ্যাসের লিক ছিল এই দুর্ঘটনার কারণ।
ইরাকের বহু অবকাঠামো যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং নিরাপত্তা মানদণ্ড যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। এর আগে জুলাই মাসে পূর্বাঞ্চলীয় কুট শহরের একটি শপিং সেন্টারে আগুনে ৬০ এর বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।