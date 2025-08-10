সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কারবালা যাওয়ার পথে ক্লোরিন গ্যাস লিকে অসুস্থ ৬০০ তীর্থযাত্রী

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৩

ইরাকে ক্লোরিন গ্যাস লিকের কারণে শ্বাসকষ্টসহ অসুস্থ হয়ে ৬০০-এর বেশি শিয়া তীর্থযাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এই দুর্ঘটনা ঘটে শনিবার (৯ আগস্ট) নাজাফ ও কারবালার মধ্যে চলাচলের পথে একটি জল পরিশোধন কেন্দ্র থেকে ক্লোরিন গ্যাস লিক হওয়ার ফলে। খবর আল জাজিরা। 

কারবালা শহরটি শিয়া ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান, যেখানে ইমাম হুসাইন ও তার ভাই আব্বাসের মাজার অবস্থিত। প্রতি বছর লাখ লাখ শিয়া আরব্বেইন স্মরণে করবালায় আসেন। আরব্বেইন হলো প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নাতি হুসাইনের মৃত্যুর ৪০ দিনের শোকাবহ স্মরণ।

ইরাকের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে জানা গেছে, ৬২১ জন শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সবাই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন।

নাজাফ-করবালা রোডে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ জানিয়েছে, জল পরিশোধন কেন্দ্রে ক্লোরিন গ্যাসের লিক ছিল এই দুর্ঘটনার কারণ।

ইরাকের বহু অবকাঠামো যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং নিরাপত্তা মানদণ্ড যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। এর আগে জুলাই মাসে পূর্বাঞ্চলীয় কুট শহরের একটি শপিং সেন্টারে আগুনে ৬০ এর বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফ্রান্সে পত্রিকার সবশেষ হকার আলী আকবরকে সম্মাননা দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ

‘বর্ণবাদী’ বার্তা প্রচারের অভিযোগে চাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ২০ বছরের কারাদণ্ড

র‍্যাগিংয়ের নামে নবীন শিক্ষার্থীকে মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার অভিযোগ

ভারতের উন্নতি হজম করতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র: ভেঙ্কাইয়া নাইডু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘পুরুষ কমে যাওয়ায়’ দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা সংখ্যা কমেছে ২০ শতাংশ

গাজার সমর্থনে ইউরোপজুড়ে লাখ লাখ মানুষের বিক্ষোভ, হাঁড়ি-পাতিল হাতে প্রতিবাদ

পর্যটন ভিসা নিয়ে সুখবর দিলো কুয়েত

বিদেশ থেকে ফেরার পর চীনের শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিক আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng