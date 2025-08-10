সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাইলস্টোন স্কুলের নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে ‘ঝরে যাওয়া ফুল’

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:০০

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিমান দুর্ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে অনলাইন আবৃত্তি অনুষ্ঠান ‘ঝরে যাওয়া ফুল’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ৯টায় সাংস্কৃতিক সংগঠন সিন্ধুসারস রাইজিং টোন এ আয়োজন করে।

কবিতা ও সংগীতের মাধ্যমে তরুণ প্রাণের অকাল মৃত্যুর বেদনা ও স্মৃতি তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন সিন্ধুসারসের প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী আল-আমিন, সভাপতি মাসুদ মনিরুল, রাইজিং টোনের পরিচালক অনামিকা হক, সহকারী পরিচালক কাকলি কেয়া ও নওশীন আমিন।

আবৃত্তিতে অংশ নেন শরীফ ইবতিহাজ ইসলাম, নুজহাত ফাইজা, মো. জাফির হাসান ও রাদিয়া ইসলাম হৃদি। সংগীত পরিবেশন করেন আইরিন জাহান পলি ও তাসনিম জাহান মহিমা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন নওশীন আমিন ও কাকলি কেয়া।

আয়োজকরা জানান, ‘ঝরে যাওয়া ফুল’ শুধু শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, এটি তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতির প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার প্রকাশ। কবিতা ও সুরের মাধ্যমে হারানো শিক্ষার্থীদের স্মৃতি জীবন্ত করে তোলাই ছিল এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

ইত্তেফাক/এনএন

