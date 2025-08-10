মাইলস্টোন স্কুলের নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে ‘ঝরে যাওয়া ফুল’

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিমান দুর্ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে অনলাইন আবৃত্তি অনুষ্ঠান ‘ঝরে যাওয়া ফুল’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ৯টায় সাংস্কৃতিক সংগঠন সিন্ধুসারস রাইজিং টোন এ আয়োজন করে।
কবিতা ও সংগীতের মাধ্যমে তরুণ প্রাণের অকাল মৃত্যুর বেদনা ও স্মৃতি তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে।
অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন সিন্ধুসারসের প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী আল-আমিন, সভাপতি মাসুদ মনিরুল, রাইজিং টোনের পরিচালক অনামিকা হক, সহকারী পরিচালক কাকলি কেয়া ও নওশীন আমিন।
আবৃত্তিতে অংশ নেন শরীফ ইবতিহাজ ইসলাম, নুজহাত ফাইজা, মো. জাফির হাসান ও রাদিয়া ইসলাম হৃদি। সংগীত পরিবেশন করেন আইরিন জাহান পলি ও তাসনিম জাহান মহিমা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন নওশীন আমিন ও কাকলি কেয়া।
আয়োজকরা জানান, ‘ঝরে যাওয়া ফুল’ শুধু শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, এটি তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতির প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার প্রকাশ। কবিতা ও সুরের মাধ্যমে হারানো শিক্ষার্থীদের স্মৃতি জীবন্ত করে তোলাই ছিল এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।