সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে ফের বিপত্তি, অল্পের জন্য রক্ষা পেল ৫ এমপির প্রাণ

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৩
ছবি: সংগৃহীত।

ভারতের কেরালা রাজ্যের তিরুবনন্তপুরম থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজ (ফ্লাইট এআই ২৪৫৫) রাডার সমস্যার কারণে চেন্নাই বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছে।

এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোববার (১০ আগস্ট) দিবাগত গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। প্রথমবার অবতরণের চেষ্টার সময় রানওয়েতে অন্য একটি উড়োজাহাজ দেখতে পাওয়ায় পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। উড়োজাহাজটিতে বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, যাদের মধ্যে পাঁচজন সংসদ সদস্যও ছিলেন।

কেরালার চারজন সংসদ সদস্য—কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে. সি. ভেনুগোপাল, ইউডিএফ আহ্বায়ক আডুর প্রকাশ, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কোডিকুন্নিল সুরেশ এবং কে. রাধাকৃষ্ণন এবং তামিলনাড়ুর সংসদ সদস্য রবার্ট ব্রুস ওই ফ্লাইটে ছিলেন।

উড়োজাহাজ থেকে নেমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কে. সি. ভেনুগোপাল বলেন, বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। 

তিনি জানান, উড্ডয়নের প্রায় এক ঘণ্টা দশ মিনিট পর পাইলটরা মাঝ আকাশে রাডার সমস্যা চিহ্নিত করেন। তাৎক্ষণিকভাবে উড়োজাহাজটি চেন্নাইয়ে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। ভেনুগোপাল বলেন, তিনি ইতিমধ্যেই বিষয়টি ডিরেক্টর জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশনকে (ডিজিসিএ) জানিয়েছেন।

আডুর প্রকাশ যাত্রীদের আতঙ্কের বর্ণনা দিয়ে বলেন, যখন উড়োজাহাজটি অবতরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন রানওয়েতে আরেকটি উড়োজাহাজ দেখা যায়। 

তিনি বলেন, ‘আমরা মাটি স্পর্শ করার কয়েক সেকেন্ড আগে পাইলটরা হঠাৎ উড়োজাহাজটিকে ওপরে উড়িয়ে নেন। এরপর প্রায় আধ ঘণ্টা উড়োজাহাজটি বিমানবন্দরের চারপাশে চক্কর দেওয়ার পর নিরাপদে অবতরণ করে। এ সময় ফ্লাইট ক্রুরা শান্ত ছিলেন এবং পেশাদারির সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন।’

এই ঘটনায় যাত্রীদের কোনো আঘাত লাগেনি। তবে এটি বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনা এবং রানওয়েতে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশের ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। 

জানা যায়, রাডার ত্রুটির কারণেই প্রথমে উড়োজাহাজটি চেন্নাইয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবে প্রথম অবতরণের সময় রানওয়েতে অন্য একটি উড়োজাহাজের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট, ফ্লাইটরাডার, অনুসারে, উড়োজাহাজটি স্থানীয় সময় রাত ৮টা ১৭ মিনিটে তিরুবনন্তপুরম থেকে উড্ডয়ন করে এবং রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে চেন্নাইয়ে অবতরণ করে। এরপর এটি রাত ১টা ৪০ মিনিটে চেন্নাই থেকে দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করে এবং ভোর ৩টা ৫৮ মিনিটে সেখানে পৌঁছায়।

গত ১২ জুনের মারাত্মক দুর্ঘটনার পর থেকে এয়ার ইন্ডিয়া বারবার আলোচনায় আসছে। ওই দুর্ঘটনায় উড়োজাহাজের ২৪১ জন যাত্রী এবং ভূমিতে থাকা ১৯ জন নিহত হন। 

গত সপ্তাহে, সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বাইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটের দুই যাত্রী উড়োজাহাজের ভেতরে তেলাপোকা দেখতে পান। যদিও বিমান সংস্থাটি তাদের ভুল স্বীকার করে যাত্রীদের কাছে ‘অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ’ করেছে। তবে তারা এই ঘটনাকে হালকাভাবে দেখে বলেছে, ‘আমাদের নিয়মিত ধোঁয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, গ্রাউন্ড অপারেশনের সময় পোকামাকড় মাঝে মাঝে একটি উড়োজাহাজে প্রবেশ করতে পারে।’

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ভারত বিমান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় প্রযুক্তির বিজয় হয়েছে: মোদি  

র‍্যাগিংয়ের নামে নবীন শিক্ষার্থীকে মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার অভিযোগ

ভারতের উন্নতি হজম করতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র: ভেঙ্কাইয়া নাইডু

সীমান্ত সুরক্ষায় ২০০ আধুনিক হালকা হেলিকপ্টার কিনছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিমান ভূপাতিত করার ভারতের দাবিকে ‘মিথ্যা ও হাস্যকর’ বললেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী

বাংলাদেশ-নেপাল-শ্রীলঙ্কা আমাদের ওপর খুশি নয়, দূরে সরে যাচ্ছে: মোদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী

অপারেশন সিন্দুরে পাকিস্তানের ছয়টি বিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের

জম্মু-কাশ্মীরে গোলাগুলিতে ২ ভারতীয় সেনা নিহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng