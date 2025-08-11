সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজায় আল জাজিরার ৫ সাংবাদিক হত্যায় জাতিসংঘের শোক ও নিন্দা

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১২
আনাস আল-শরীফ ও মোহাম্মদ ক্রিকেহ । ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলি বোমা হামলায় সোমবার (১১ আগস্ট) আল জাজিরার পাঁচ সংবাদকর্মী নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক। একইসঙ্গে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘের ফিলিস্তিন মিশন।

এক বিবৃতিতে ডুজারিক বলেন, আমরা আলজাজিরা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আজ গাজায় যা ঘটেছে, আমরা তা খতিয়ে দেখছি। আমরা সব সময়ই সাংবাদিক হত্যার নিন্দা জানাতে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছি। গাজা হোক বা অন্য কোথাও-মিডিয়ার কর্মীরা যেন কোনো হয়রানি, ভয়ভীতি বা টার্গেট হওয়ার আশঙ্কা ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

তিনি বলেন, সাংবাদিকদের গাজার সব এলাকায় অবাধ প্রবেশাধিকার ও স্বাধীনভাবে পরিস্থিতি তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

এদিকে জাতিসংঘের ফিলিস্তিন মিশন জানিয়েছে, গাজা সিটির তাঁবুতে বোমা হামলা চালিয়ে ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে আলজাজিরার সাংবাদিক আনাস আল-শরিফ ও মোহাম্মদ ক্রিকেহকে হত্যা করেছে।
 
মিশন আরও জানায়, আল-শরিফ ও মোহাম্মদ ক্রিকেহ গাজার শেষ বাকি থাকা সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন এবং তারা যথাযথভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইসরায়েলের গণহত্যা ও মৃত্যুক্ষুধার ঘটনা উন্মোচন ও নথিবদ্ধ করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় ২০০ জনেরও বেশি সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে আল জাজিরার কয়েকজন সাংবাদিক ও তাদের স্বজনও রয়েছেন।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

নিহত বিশ্ব সংবাদ জাতিসংঘ গাজা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘হামলা বাড়িয়ে’ গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে চান নেতানিয়াহু

‘যদি মনে হয় ডুবে যাচ্ছি, তাহলে পুরো বিশ্বের অর্ধেক সঙ্গে নিয়ে ডুববো’

তুরস্কে ৬.১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, একজনের মৃত্যু, আহত ২৯

গাজায় আল জাজিরার পাঁচ সংবাদকর্মীকে হত্যা করল ইসরায়েল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতের বাঁধ নির্মাণের অপেক্ষা করবো, বানানো শেষে ১০টি মিসাইল মারবো

ফ্রান্সে পত্রিকার সবশেষ হকার আলী আকবরকে সম্মাননা দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ

‘বর্ণবাদী’ বার্তা প্রচারের অভিযোগে চাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ২০ বছরের কারাদণ্ড

র‍্যাগিংয়ের নামে নবীন শিক্ষার্থীকে মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার অভিযোগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng