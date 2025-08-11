সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফিলিপাইনের টহল নৌযানকে তাড়া করল চীনা যুদ্ধজাহাজ, এক পর্যায়ে সংঘর্ষ

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০০
ফিলিপাইনের টহল নৌযানের সঙ্গে চীনা নৌবাহিনীর একটি জাহাজের সংঘর্ষের মুহূর্ত। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

দক্ষিণ চীন সাগরে ফিলিপাইনের একটি টহল নৌযানকে ধাওয়া করেছে চীনা নৌবাহিনীর একটি জাহাজ। তাড়া করার একপর্যায়ে উভয় জাহাজের সংঘর্ষ ঘটে।

সোমবার (১১ আগস্ট) ফিলিপাইনের কর্তৃপক্ষ সংঘর্ষের নাটকীয় ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে, তাদের উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি জাহাজের সঙ্গে চীনা জাহাজের সংঘর্ষ হয়েছে।

বাহিনীর মুখপাত্র কমোডোর জে তারিয়েলা এক বিবৃতিতে বলেন, ফিলিপাইনের উপকূলরক্ষীরা যখন ত্রাণ বিতরণ করছিল, তখন বিতর্কিত 'স্কারবোরো শোল'-এর কাছে এই ঘটনাটি ঘটে।

ম্যানিলার প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, চীনের নৌবাহিনীর একটি জাহাজ এবং তাদের একটি বড় জাহাজের মধ্যে বিকট শব্দে সংঘর্ষ হচ্ছে।

কমোডোর তারিয়েলা বলেন, চীনা কোস্টগার্ডের জাহাজটি ফিলিপিনো কোস্টগার্ডের জাহাজ 'BRP সুলুয়ান'কে দ্রুত গতিতে ধাওয়া করছিল। জাহাজের স্টারবোর্ড কোয়ার্টার থেকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল নেওয়া হয়, যার ফলে পিপলস লিবারেশন আর্মির নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

তার মতে, এর ফলে চীনের কোস্ট গার্ডের জাহাজের ফোরকাসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়, যার ফলে এটি সমুদ্রে নামার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

এএফপি জানিয়েছে, ম্যানিলায় অবস্থিত চীনা দূতাবাস তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেয়নি।

দক্ষিণ চীন সাগরে চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যে ধারাবাহিক সংঘর্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনাটি সর্বশেষ। বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক বাণিজ্যের ৬০ শতাংশেরও বেশি রপ্তানি হওয়া এই সমুদ্রসীমা বেইজিং প্রায় সম্পূর্ণরূপে দাবি করে আসছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

সংঘর্ষ এশিয়া চীন নৌবাহিনী ফিলিপাইন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতের উন্নতি হজম করতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র: ভেঙ্কাইয়া নাইডু

‘পুরুষ কমে যাওয়ায়’ দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা সংখ্যা কমেছে ২০ শতাংশ

বিদেশ থেকে ফেরার পর চীনের শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিক আটক

বাংলাদেশ-নেপাল-শ্রীলঙ্কা আমাদের ওপর খুশি নয়, দূরে সরে যাচ্ছে: মোদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘গাজা ফিলিস্তিনিদের’, ইসরায়েলকে বিপজ্জনক পদক্ষেপ বন্ধের আহ্বান চীনের

যুদ্ধবিরতির মধ্যে কম্বোডিয়া সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে ৩ থাই সৈন্য আহত

চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে ভর্তি হলো রোবট!

ভারতে অভিবাসন ক্র্যাকডাউনের মধ্যে আটকের ভয়ে বাঙালি মুসলিমরা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng