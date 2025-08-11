ফিলিপাইনের টহল নৌযানকে তাড়া করল চীনা যুদ্ধজাহাজ, এক পর্যায়ে সংঘর্ষ

দক্ষিণ চীন সাগরে ফিলিপাইনের একটি টহল নৌযানকে ধাওয়া করেছে চীনা নৌবাহিনীর একটি জাহাজ। তাড়া করার একপর্যায়ে উভয় জাহাজের সংঘর্ষ ঘটে।
সোমবার (১১ আগস্ট) ফিলিপাইনের কর্তৃপক্ষ সংঘর্ষের নাটকীয় ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে, তাদের উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি জাহাজের সঙ্গে চীনা জাহাজের সংঘর্ষ হয়েছে।
বাহিনীর মুখপাত্র কমোডোর জে তারিয়েলা এক বিবৃতিতে বলেন, ফিলিপাইনের উপকূলরক্ষীরা যখন ত্রাণ বিতরণ করছিল, তখন বিতর্কিত 'স্কারবোরো শোল'-এর কাছে এই ঘটনাটি ঘটে।
ম্যানিলার প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, চীনের নৌবাহিনীর একটি জাহাজ এবং তাদের একটি বড় জাহাজের মধ্যে বিকট শব্দে সংঘর্ষ হচ্ছে।
কমোডোর তারিয়েলা বলেন, চীনা কোস্টগার্ডের জাহাজটি ফিলিপিনো কোস্টগার্ডের জাহাজ 'BRP সুলুয়ান'কে দ্রুত গতিতে ধাওয়া করছিল। জাহাজের স্টারবোর্ড কোয়ার্টার থেকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল নেওয়া হয়, যার ফলে পিপলস লিবারেশন আর্মির নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।
তার মতে, এর ফলে চীনের কোস্ট গার্ডের জাহাজের ফোরকাসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়, যার ফলে এটি সমুদ্রে নামার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।
এএফপি জানিয়েছে, ম্যানিলায় অবস্থিত চীনা দূতাবাস তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেয়নি।
দক্ষিণ চীন সাগরে চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যে ধারাবাহিক সংঘর্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনাটি সর্বশেষ। বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক বাণিজ্যের ৬০ শতাংশেরও বেশি রপ্তানি হওয়া এই সমুদ্রসীমা বেইজিং প্রায় সম্পূর্ণরূপে দাবি করে আসছে।