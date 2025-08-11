২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও ১ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৪৩৪ জন

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে নতুন করে ৪৩৪ জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
সোমবার (আজ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তি একজন নারী। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকার বাইরে রয়েছেন ৩০২ জন।
চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০২ জনে, যার মধ্যে ৫৯ জন পুরুষ এবং ৪৩ জন নারী।
এদিকে, মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪ হাজার ৬১৭ জন। আক্রান্তদের মধ্যে ১৪ হাজার ৪৬২ জন পুরুষ এবং ১০ হাজার ১৫৫ জন নারী।