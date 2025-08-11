ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে ভারতজুড়ে আমেরিকান পণ্য বর্জনের প্রচারণা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রতিবাদে ভারতজুড়ে শুরু হয়েছে মার্কিন পণ্য বর্জনের আহ্বান। এতে ম্যাকডোনাল্ডস, কোকা-কোলা, অ্যামাজন, অ্যাপলসহ একাধিক মার্কিন কোম্পানি সামাজিক প্রতিরোধের মুখে পড়েছে।
এই বয়কটের পেছনে রয়েছে দেশটির ব্যবসায়ী সমাজ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ সমর্থকদের সক্রিয় ভূমিকা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দেশীয় পণ্যের প্রতি সমর্থন জানাতে জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছেন।
ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ভারতে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো দ্রুত বাজার দখল করেছে। অনেক ভারতীয়র কাছে এসব পণ্য এখনো উন্নয়ন ও আধুনিকতার প্রতীক।
মেটার হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর সংখ্যায় ভারত প্রথম। দেশটিতে সর্বাধিক রেস্টুরেন্ট আছে ডমিনোজের। পেপসি-কোকা-কোলার মতো ব্র্যান্ড প্রাধান্য পায় প্রতিটি দোকানের তাকজুড়ে। অ্যাপল স্টোর কিংবা স্টারবাকসের অফারেও দেখা যায় দীর্ঘ লাইনে ভিড়।
তবে শুল্ক আরোপের প্রতিবাদে ছড়িয়ে পড়া বয়কটের ডাক এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও জনপরিসর পেরিয়ে অর্থনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন কোম্পানিগুলোর বিক্রিতে কোনো প্রভাব দেখা যায়নি, তবে মার্কিন পণ্য প্রতিস্থাপনের আলোচনা তীব্র হচ্ছে।
ম্যাকডোনাল্ডস, কোকা-কোলা, অ্যামাজন ও অ্যাপলের সঙ্গে এ বিষয়ে রয়টার্স যোগাযোগ করলেও তারা কোনো মন্তব্য দেয়নি।
দেশটির স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোর উদ্যোক্তারাও এই বয়কট আন্দোলনে সমর্থন জানাচ্ছেন। ওয়াও স্কিন সায়েন্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মনীশ চৌধুরী সামাজিক মাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় দেশীয় কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সমর্থনে আহ্বান জানান। দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ভারতীয় পণ্যের বিশ্বায়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।
মনীশ বলেন, ‘বিদেশি ব্র্যান্ডের পেছনে গর্ব করে অর্থ ব্যয় করলেও আমাদের স্থানীয় প্রস্তুতকারীরা নিজের দেশেই স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম করছে।’
এছাড়া ড্রাইভার সার্ভিস 'ড্রাইভ ইউ'-এর সিইও রাহম শাস্ত্রী লিংকডইনে লেখেন, ‘ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম থাকা উচিত, যেমন চীনের নিজস্ব টুইটার, ইউটিউব বা গুগল রয়েছে।’
বয়কটের ডাক চললেও মার্কিন প্রতিষ্ঠান টেসলা রাজধানী নয়াদিল্লিতে তাদের দ্বিতীয় শোরুম চালু করেছে সোমবার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
একই দিন বেঙ্গালুরুতে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে ‘আত্মনির্ভর’ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বিশ্বমানের পণ্য তৈরি করছে এবং দেশে তৈরি পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যদিও তিনি কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির নাম উল্লেখ করেননি।
ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সমর্থিত স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ দেশজুড়ে জনসভা ও প্রচার চালিয়ে মার্কিন পণ্য বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছে। সংগঠনের নেতা অশ্বিনী মহাজন বলেন, এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের প্রতিফলন। সংগঠনটি হোয়াটসঅ্যাপে বিদেশি পণ্যের বিকল্প হিসেবে দেশীয় ব্র্যান্ডের একটি তালিকাও ছড়িয়ে দিচ্ছে।