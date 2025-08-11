সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রতিশ্রুত সেবা দেয়নি হাউসবোট, পরে ১০০ এতিমকে ভালো খাবার খাওয়ানোর শর্তে মীমাংসা

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:২০

সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে ভ্রমণে গিয়ে প্রতিশ্রুত সেবা না পেয়ে ‘হাওরের সুলতান-৪’ হাউসবোট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ করেছিলেন ঢাকার পর্যটক মাহবুর আলম (সোহাগ)।

২২ জুলাই তিনটি পরিবার নিয়ে ভ্রমণে গিয়ে তিনি রুম বরাদ্দ, যাত্রাস্থল পরিবর্তন ও তথ্য না দেওয়াসহ নানা অসুবিধার মুখে পড়েন। অভিযোগে জানান, বুকিংয়ের সময় সুনামগঞ্জ শহর থেকে বোট ছাড়ার কথা বলা হলেও পরে ২৭ কিলোমিটার দূরের আনোয়ারপুর থেকে ছাড়ে। পাশাপাশি রুমের আকার ও ব্যবস্থা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলেনি।

ঢাকায় ফিরে অভিযোগ করার পর হাউসবোট কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করে এবং আলোচনায় বসে পর্যটকের দেওয়া তিনটি শর্ত মেনে নেয়— ১. ১০০ জন এতিম শিশুকে একবেলা ভালো খাবার খাওয়ানো, ২. বুকিং–সংক্রান্ত সব তথ্য দ্রুত জানানো, ৩. পর্যটকদের সব আর্থিক লেনদেনের ভাউচার প্রদান।

‘হাওরের সুলতান-৪’–এর পরিচালক আসিফ আহনাফ জানান, বুকিং এজেন্সির ত্রুটির কারণে এই ঘটনা ঘটেছে এবং এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শর্তগুলো দ্রুত পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

পর্যটক ভ্রমণ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডুবেছে সড়ক, বাঁশের ভেলায় অনেকে ফিরলেও সাজেকে আটকা ৩০০ পর্যটক

রক্তদহ বিলে প্রাণ ফিরেছে পাখি পল্লীর, বাড়ছে দর্শনার্থী

পাহাড়ধসে সাজেকে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, শত শত পর্যটক আটকা

বান্দরবানে পর্যটকদের মৃত্যু: ‘ট্যুর এক্সপার্ট’ অ্যাডমিন গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বান্দরবানে নারী পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার

জাফলংয়ে পর্যটকদের সঙ্গে স্থানীয়দের হাতাহাতি

পর্যটকদের ‘দ্বীনদার এলাকা’ থেকে বের করে দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল

কক্সবাজারে তলিয়ে গেছে শত শত ঘরবাড়ি, যুবকের মৃত্যু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng