প্রতিশ্রুত সেবা দেয়নি হাউসবোট, পরে ১০০ এতিমকে ভালো খাবার খাওয়ানোর শর্তে মীমাংসা

সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে ভ্রমণে গিয়ে প্রতিশ্রুত সেবা না পেয়ে ‘হাওরের সুলতান-৪’ হাউসবোট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ করেছিলেন ঢাকার পর্যটক মাহবুর আলম (সোহাগ)।
২২ জুলাই তিনটি পরিবার নিয়ে ভ্রমণে গিয়ে তিনি রুম বরাদ্দ, যাত্রাস্থল পরিবর্তন ও তথ্য না দেওয়াসহ নানা অসুবিধার মুখে পড়েন। অভিযোগে জানান, বুকিংয়ের সময় সুনামগঞ্জ শহর থেকে বোট ছাড়ার কথা বলা হলেও পরে ২৭ কিলোমিটার দূরের আনোয়ারপুর থেকে ছাড়ে। পাশাপাশি রুমের আকার ও ব্যবস্থা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলেনি।
ঢাকায় ফিরে অভিযোগ করার পর হাউসবোট কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করে এবং আলোচনায় বসে পর্যটকের দেওয়া তিনটি শর্ত মেনে নেয়— ১. ১০০ জন এতিম শিশুকে একবেলা ভালো খাবার খাওয়ানো, ২. বুকিং–সংক্রান্ত সব তথ্য দ্রুত জানানো, ৩. পর্যটকদের সব আর্থিক লেনদেনের ভাউচার প্রদান।
‘হাওরের সুলতান-৪’–এর পরিচালক আসিফ আহনাফ জানান, বুকিং এজেন্সির ত্রুটির কারণে এই ঘটনা ঘটেছে এবং এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শর্তগুলো দ্রুত পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।