সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট বন্ধ, বিদ্যুৎ ঘাটতির শঙ্কা

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৭
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তামিলনাড়ুতে অবস্থিত কুদানকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। দেশটির কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (সিইএ) জানিয়েছে, ১ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার ইউনিট-১ গত ৩ আগস্ট থেকে বন্ধ রয়েছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা তামিলনাড়ু ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড জেনারেশন কোম্পানির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে এবং এটি প্রায় ৬৫ দিন স্থগিত থাকবে।

এদিকে, কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড লিমিটেড (কেসইবিএল) সতর্ক করে জানিয়েছে, ইউনিটটি বন্ধ থাকায় দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে সর্বোচ্চ চাহিদার সময় বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এর ফলে স্বল্পমেয়াদে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোকে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যুৎ বিনিময় প্ল্যাটফর্মে সরবরাহ কমে যাওয়ায় পিক-আওয়ারে কেসইবিএলকে ৩০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে, যেখানে প্রতি ইউনিটের দাম সর্বোচ্চ ৯.১৮ রুপি (প্রায় ১০ সেন্ট)।

চলতি মাসে কেরালায় ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে জানিয়েছে কেসইবিএল। তবে তামিলনাড়ুর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কুদানকুলামের ইউনিট-২ স্বাভাবিকভাবে চালু রয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৯ গিগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১০০ গিগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

ভারত বিদ্যুৎ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আসিম মুনিরের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাল নয়াদিল্লি

আরব সাগরে ‘পাল্টাপাল্টি’ নৌ-মহড়া চালাবে ভারত-পাকিস্তান

ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে ভারতজুড়ে আমেরিকান পণ্য বর্জনের প্রচারণা

এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে ফের বিপত্তি, অল্পের জন্য রক্ষা পেল ৫ এমপির প্রাণ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় প্রযুক্তির বিজয় হয়েছে: মোদি  

র‍্যাগিংয়ের নামে নবীন শিক্ষার্থীকে মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার অভিযোগ

ভারতের উন্নতি হজম করতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র: ভেঙ্কাইয়া নাইডু

সীমান্ত সুরক্ষায় ২০০ আধুনিক হালকা হেলিকপ্টার কিনছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng