সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আবারও পরিবর্তন তিস্তা সেতুর উদ্বোধনের তারিখ

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৯

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামবাসীর স্বপ্নের তিস্তা সেতু আগামী ২০ আগস্ট উদ্বোধন করা হবে। সোমবার (১১ আগস্ট) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে এ তারিখ নিশ্চিত করা হয়।

এর আগে সেতুটি উদ্বোধনের তারিখ প্রথমে ২ আগস্ট এবং পরে ২৫ আগস্ট নির্ধারণ করা হয়েছিল। গাইবান্ধা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী উজ্জ্বল চৌধুরী জানান, উদ্বোধনের দিন থেকেই যানবাহন ও সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য সেতুটি খুলে দেওয়া হবে।

প্রায় ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ এ সেতুটি এলজিইডির অন্যতম বৃহৎ নির্মাণকাজ। এটি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার হরিপুর ও কুড়িগ্রামের চিলমারীকে সরাসরি সংযুক্ত করবে, ফলে দুই জেলার মধ্যে সড়ক যোগাযোগের সময় প্রায় ৪ ঘণ্টা কমে আসবে।

সেতুটি সৌদি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান পিসি গার্ডার নির্মাণ করেছে। এতে রয়েছে ৩১টি স্প্যান, উন্নত রঙ ও লাইটিং, এবং সেতুর উভয়পাশে প্রায় ৩.৫ কিলোমিটার নদী শাসন ব্যবস্থা। সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য ৮৬ কিলোমিটার।

২০১৪ সালের ২৬ জানুয়ারি সেতুর ফলক উন্মোচন হলেও নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০২১ সালে, ব্যয় হয় ৭৩০ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। স্থানীয়দের আশা, সেতু চালু হলে দুই পাড়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনমানের বড় পরিবর্তন আসবে।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রতিশ্রুত সেবা দেয়নি হাউসবোট, পরে ১০০ এতিমকে ভালো খাবার খাওয়ানোর শর্তে মীমাংসা

লাগামহীন লুটপাটে 'পাথরশূন্য' সিলেটের সাদাপাথর

ফেনী সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গেল বিএসএফ

পাথরঘাটায় বিষ মিশ্রিত পানি পান করে হাসপাতালে ভর্তি ৫ শিক্ষার্থী 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুলিশ হেফাজতে রায়হান হত্যা: মামলার প্রধান আসামি এসআই আকবরের জামিন

আকস্মিক বন্যায় শিবগঞ্জে পানিবন্দি প্রায় ১১হাজার পরিবার

উখিয়া সীমান্তে ভারী অস্ত্রসহ আরাকান আর্মির সদস্য আটক

চট্টগ্রামে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনসিপি নেতাকে শোকজ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng