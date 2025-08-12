মাদারীপুরের শিবচরে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণের সময় ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে শিবচরের চরশ্যামাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের বেশির ভাগই উপজেলার পাঁচ্চর ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী। এ ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের দায়ী করেছে বিএনপি।
স্থানীয়রা জানান, সোমবার সন্ধ্যার দিকে মাদারীপুর–১ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সাজ্জাদ হোসেন লাভলু সিদ্দিকীর সমর্থিত নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করছিলেন। এ সময় কাজীর দোকান এলাকায় শিবচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবুল ফকিরের ছেলে সুমন ফকিরের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়।
এ সময় অন্তত পাঁচটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি নেতাকর্মীরা। তাদের দাবি, হামলার সময় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আহত একাধিক ব্যক্তির দাবি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবুল ফকিরের ছেলের নেতৃত্বে শতাধিক মানুষ দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। তার বলেন, আমাদের অনেক লোকজন আহত হয়েছে। মোটরসাইকেল রেখে খাল-বিল সাঁতরে আমাদের অনেকে বেঁচে ফিরেছে। পরিস্থিতি ভয়ানক ছিল।
যাদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে শিবচর থানা পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে গিয়েছে। আমরা খোঁজ–খবর নিচ্ছি।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিএনপির লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে হামলা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা তদন্ত করে দেখছি।