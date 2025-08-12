সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘জয় বাংলা’ স্লোগানে শিবচরে বিএনপির ওপর হামলা, আহত ২০

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৭

মাদারীপুরের শিবচরে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণের সময় ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে হামলার অভিযোগ উঠেছে।  এতে অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে শিবচরের চরশ্যামাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের বেশির ভাগই উপজেলার পাঁচ্চর ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী। এ ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের দায়ী করেছে বিএনপি।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সন্ধ্যার দিকে মাদারীপুর–১ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সাজ্জাদ হোসেন লাভলু সিদ্দিকীর সমর্থিত নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করছিলেন। এ সময় কাজীর দোকান এলাকায় শিবচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবুল ফকিরের ছেলে সুমন ফকিরের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়।

এ সময় অন্তত পাঁচটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি নেতাকর্মীরা। তাদের দাবি, হামলার সময় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আহত একাধিক ব্যক্তির দাবি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবুল ফকিরের ছেলের নেতৃত্বে শতাধিক মানুষ দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। তার বলেন, আমাদের অনেক লোকজন আহত হয়েছে। মোটরসাইকেল রেখে খাল-বিল সাঁতরে আমাদের অনেকে বেঁচে ফিরেছে। পরিস্থিতি ভয়ানক ছিল।

যাদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে শিবচর থানা পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে গিয়েছে। আমরা খোঁজ–খবর নিচ্ছি।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিএনপির লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে হামলা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা তদন্ত করে দেখছি।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

আওয়ামী লীগ বিএনপি মাদারীপুর হামলা-ভাঙচুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাদকসহ আটকের পর থানা থেকে পালিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতার ভাই

হার্টে সমস্যা, তাই আওয়ামী রাজনীতি ছাড়লেন রুহুল আমীন

চোর সন্দেহে ৩ জনকে গণপিটুনি, একজনের চোখ তুলে ফেলার চেষ্টা

বিএনপির মঞ্চে গান গাইলেন পলকের ভগ্নিপতি, কর্মীদের ক্ষোভ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পটুয়াখালীতে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি

বিএনপির ব্যানারের নিচে বসে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, যুবক গ্রেপ্তার

জুলাই গণঅভ্যুত্থান: বর্ষপূর্তিকে ঘিরে শাহরাস্তিতে বিএনপির বর্ণাঢ্য বিজয় শোভাযাত্রা 

শিবচরে এনসিপি’র ৪ নেতার পদত্যাগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng