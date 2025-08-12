সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাদকসহ আটকের পর থানা থেকে পালিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতার ভাই

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২৩

মাদকসহ আটকের পর মাদারীপুরের রাজৈর থানা চত্বর থেকে অনিমেষ ওরফে গণি গাইন (৩২) নামে  এক আসামি পালিয়ে গেছে। অনিমেষ ওরফে গণি গাইন কদমবাড়ী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি অপূর্ব গাইনের ভাই বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে আদালতে নেওয়ার জন্য গাড়িতে তোলার সময় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুই পুলিশ কনস্টেবলকে ক্লোজড করা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া আসামিকে ধরতে রাজৈর থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কদমবাড়ী মধ্যপাড়ার ক্ষিতিশ চন্দ্র গাইনের ছেলে অনিমেষ ওরফে গণি গাইনসহ মোট ৪ জনকে রোববার রাতে বিভিন্ন অভিযানে গাঁজা ও ইয়াবাসহ আটক করা হয়।  তাদেরকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মাদারীপুর আদালতে পাঠানোর জন্য গাড়িতে তোলার সময় অনিমেষ ওরফে গণি গাইন এক কনস্টেবলকে ধাক্কা দিয়ে হাতকড়ার ভেতর থেকে হাত বের করে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

পরে এ ঘটনায় দায়িত্ব অবহেলার দায়ে আহসান হাবিব ও সাদ্দাম হোসেন নামে রাজৈর থানার দুই কনস্টেবলকে প্রত্যাহার করে  পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অনিমেষ ওরফে গণি গাইন কদমবাড়ী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহসভাপতি অপূর্ব গাইনের ভাই। তার বিরুদ্ধে চুরি ও মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

রাজৈর-শিবচর সার্কেল সিনিয়র এএসপি সালাউদ্দিন কাদের জানান, পালিয়ে যাওয়া আসামিকে ধবতে পুলিশি অভিযান অব্যাহত আছে। তবে রিপোর্ট লেখা  (সোমবার রাত ১১টা) পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়া আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

মাদারীপুর পুলিশ সুপার মো. নাঈমুল হাছান জানান, এ ঘটনায় রাজৈর থানার দুই কনস্টেবলকে ক্লোজড করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

আওয়ামী লীগ পুলিশ মাদারীপুর প্রত্যাহার

