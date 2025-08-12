সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুবসমাজই দেশকে এগিয়ে নিতে পারে: অ্যাডভোকেট রুবেল

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৭

জাতীয় যুবসংহতির সভাপতি ও বরিশাল বিভাগ সমিতি, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এনামুল ইসলাম রুবেল বলেছেন, যুবসমাজই দেশকে এগিয়ে নিতে পারে সমৃদ্ধির পথে।

যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে সর্বাগ্রে থেকে নেতৃত্ব দেয় যুবসমাজ। আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এনামুল ইসলাম রুবেল বলেন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান-সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই এই যুবসমাজই সামনের কাতারে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই গৌরবগাথা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে যুবসমাজকে জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে।

ইত্তেফাক/এনএন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্লাস্টিক দূষণ: বাংলাদেশের উপকূলের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি 

মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ ও শেখ মোহাম্মদ মারুফ এবিবি-র ভাইস চেয়ারম্যান ও ট্রেজারার নির্বাচিত 

ডিআরএমসি-তে অক্টোবরে তিন দিনব্যাপী ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন

মার্কেন্টাইল ব্যাংকের এমটিও ১৪তম ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাইলস্টোন স্কুলের নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে ‘ঝরে যাওয়া ফুল’

জিপ বাংলাদেশে হোসেন খালেদের নেতৃত্বের সাফল্য উদযাপন

বিড়াল-কুকুর কেন ঘাস খায়, বিজ্ঞান কী বলে?

গাজীপুরে সাংবাদিকদের ওপর বর্বর হামলা: বিচার দাবি এফবিজেএ’র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng