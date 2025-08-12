যুবসমাজই দেশকে এগিয়ে নিতে পারে: অ্যাডভোকেট রুবেল

জাতীয় যুবসংহতির সভাপতি ও বরিশাল বিভাগ সমিতি, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এনামুল ইসলাম রুবেল বলেছেন, যুবসমাজই দেশকে এগিয়ে নিতে পারে সমৃদ্ধির পথে।
যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে সর্বাগ্রে থেকে নেতৃত্ব দেয় যুবসমাজ। আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এনামুল ইসলাম রুবেল বলেন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান-সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই এই যুবসমাজই সামনের কাতারে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই গৌরবগাথা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে যুবসমাজকে জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে।