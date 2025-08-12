গাজীপুরের শ্রীপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ৪ সদস্যকে আটকের পর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। এসময় আটকদের কাছ থেকে লাঠিসোঁটা ও ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা।
সোমবার (১১ আগস্ট) গভীররাতে শ্রীপুর উপজেলার ধনুয়া-ভুতুলিয়া গুলিস্তান মোড়ে মশাল মিছিল করার প্রস্তুতিকালে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন, মো. নাহিদ হাসান (২২), সয়শব বেপারী (২১), শিব্বীর মন্ডল (১৯), দিনার আহমেদ (২১)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীররাতে উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক হৃদয় শেখের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী মিছিল বের করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মেঘনা কারখানা সংলগ্ন গুলিস্তান বালুর মাঠে তাদের উপস্থিতি দেখে জড়ো হন স্থানীয়রা। এরপর জনতার উপস্থিতি দেখে পালানোর চেষ্টা করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। একপর্যায়ে তাদের ধাওয়া দিয়ে চারজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। তদের কাছ থেকে লাঠিসোটা, পেট্রোল, ককটেল।
গাজীপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি তানভীর আহমেদ বলেন, মিছিলের খবর পেয়ে এলাকার লোকজন নিয়ে আমরা তাদের ধাওয়া দিই। এসময় অনেকেই পালিয়ে যায়। চারজন ছাত্রলীগ কর্মীকে স্থানীয়রা আটক করেছে। তারা মশাল মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে। তাদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। এসময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে নাশকতা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত বেশকিছু আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। মঙ্গলবার তাদের আদালতে পাঠানো হবে।