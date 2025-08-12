সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টেক্সাসে বন্দুকধারীর গুলি, নিহত ৩

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৯
ছবি: সংগৃহীত।

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের অস্টিন শহরে একটি টার্গেট স্টোরে বন্দুকধারীর গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার ( ১১ আগস্ট) টেক্সাসের রাজধানী অস্টিনে এই হামলার ঘটনা ঘটে। 

পুলিশ প্রধান লিসা ডেভিস হামলাকারীকে ৩০ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার ‘মানসিক অসুস্থতার ইতিহাস’ ছিল।

গুলি চালানোর পর, লোকটি একটি চুরি করা গাড়িতে করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, পরে গাড়িটি নিয়ে সে দুর্ঘটনায় পড়ে। এরপর সে কাছের একটি ডিলারশিপ থেকে আরেকটি গাড়ি চুরি করে কিন্তু পরে তাকে পুলিশ ধরে ফেলে।
 
জরুরি উদ্ধারকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর তিনজন নিহত ব্যক্তিকে খুঁজে পায়, যাদের তাৎক্ষণিকভাবে পরিচয় জানা যায়নি। দুজনকে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত ঘোষণা করা হয় এবং তৃতীয়জনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত ঘোষণা করা হয়।

এদিকে, পুলিশ প্রধান ডেভিস বলেন, ‘এটি অস্টিনের জন্য খুবই দুঃখের দিন। এটি আমাদের সকলের জন্য খুবই দুঃখের দিন। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা।’
 
এক্সে একটি পোস্টে, অস্টিনের মেয়র কার্ক ওয়াটসন এই আক্রমণকে বিধ্বংসী পরিস্থিতি বলে অভিহিত করেছেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মিশিগানের একটি ওয়ালমার্ট স্টোরে হামলার মাত্র দুই সপ্তাহ পরে টার্গেট আক্রমণটি ঘটল।
 
২৬ জুলাই ট্র্যাভার্স সিটিতে একটি দোকানে এক ব্যক্তি ১১ জনকে ছুরিকাঘাত করে। তার বিরুদ্ধে ‘সন্ত্রাসবাদ এবং একাধিক হত্যার চেষ্টার’ অভিযোগ আনা হয়।
 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র হত্যা হামলা বন্দুক হামলা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্র-চীন শুল্ক স্থগিতের সময়সীমা নভেম্বর পর্যন্ত বাড়লো

ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প

বিবাহবিচ্ছেদের দিনই অভিনেত্রী এমা টমসনকে ডেট করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প!

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক, ইউক্রেনকে যুক্ত করতে ইউরোপীয় নেতাদের চাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে’ একে অপরের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন থেকে গৃহহীনদের উচ্ছেদ করে ‘অনেক দূরে’ পাঠাতে চান ট্রাম্প

ভারতের উন্নতি হজম করতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র: ভেঙ্কাইয়া নাইডু

বিদেশ থেকে ফেরার পর চীনের শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিক আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng