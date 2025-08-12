যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের অস্টিন শহরে একটি টার্গেট স্টোরে বন্দুকধারীর গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার ( ১১ আগস্ট) টেক্সাসের রাজধানী অস্টিনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
পুলিশ প্রধান লিসা ডেভিস হামলাকারীকে ৩০ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার ‘মানসিক অসুস্থতার ইতিহাস’ ছিল।
গুলি চালানোর পর, লোকটি একটি চুরি করা গাড়িতে করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, পরে গাড়িটি নিয়ে সে দুর্ঘটনায় পড়ে। এরপর সে কাছের একটি ডিলারশিপ থেকে আরেকটি গাড়ি চুরি করে কিন্তু পরে তাকে পুলিশ ধরে ফেলে।
জরুরি উদ্ধারকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর তিনজন নিহত ব্যক্তিকে খুঁজে পায়, যাদের তাৎক্ষণিকভাবে পরিচয় জানা যায়নি। দুজনকে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত ঘোষণা করা হয় এবং তৃতীয়জনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত ঘোষণা করা হয়।
এদিকে, পুলিশ প্রধান ডেভিস বলেন, ‘এটি অস্টিনের জন্য খুবই দুঃখের দিন। এটি আমাদের সকলের জন্য খুবই দুঃখের দিন। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা।’
এক্সে একটি পোস্টে, অস্টিনের মেয়র কার্ক ওয়াটসন এই আক্রমণকে বিধ্বংসী পরিস্থিতি বলে অভিহিত করেছেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
মিশিগানের একটি ওয়ালমার্ট স্টোরে হামলার মাত্র দুই সপ্তাহ পরে টার্গেট আক্রমণটি ঘটল।
২৬ জুলাই ট্র্যাভার্স সিটিতে একটি দোকানে এক ব্যক্তি ১১ জনকে ছুরিকাঘাত করে। তার বিরুদ্ধে ‘সন্ত্রাসবাদ এবং একাধিক হত্যার চেষ্টার’ অভিযোগ আনা হয়।