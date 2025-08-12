যুক্তরাজ্যে জুয়াকের সভা অনুষ্ঠিত

জুয়াকের নতুন কমিটি গঠন এবং সংগঠনের পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গত রোববার বিকেলে লন্ডনের ‘লাভ চোকো’রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সফল সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক আলিম আল রাজীর সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন কমিটির সদস্য ও উপদেষ্টা মণ্ডলী ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য সাবেক সভাপতি মোঃ ইকবাল হোসেন । প্রধান বক্তা হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য রানা ইসলাম ও সহ-সভাপতি ওয়াকারুল আমিন রনি।
আরও বক্তব্য রাখেন আশরাফুল আলম, চৌধুরী নিয়াজ মাহমুদ লিঙ্কন, হাবিবে আলম চৌধুরী, মোঃ আনিসুর রহমান, মাহবুবা নাজরীনা জেবিন, ইফতেখার ইফতি, ও বুলবুল আহম্মেদ। সভায় উপস্থিত সকলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের কর্মসূচি চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।
এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং খোলামেলা ভাবে নিজ নিজ মতামত তুলে ধরেন আলোচকবৃন্দ।
এসময়
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবা জেবিনের অনুরোধে এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আন্তরিক আহ্বানে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক আরও কিছুদিন তাদের পদে বহাল থাকার সম্মতি জানান।
এছাড়াও পরবর্তী পিকনিক সহ জুয়াকের কার্যক্রম পরিচালনা সহ বেশ কিছু গুরুত্তপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।